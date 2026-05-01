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Nicaragua: el país de poetas donde está prohibido leer a sus escritores

Redacción
viernes, mayo 1, 2026
En una nación históricamente marcada por la literatura, crece la denuncia sobre restricciones a escritores y obras, abriendo un debate sobre cultura, libertad y poder.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

Nicaragua ha sido conocida como “tierra de poetas”, cuna de figuras literarias fundamentales en América Latina. Sin embargo, en los últimos años, esa identidad cultural enfrenta una paradoja inquietante: la restricción y censura de sus propios escritores.

 

Autores reconocidos han sido marginados, sus obras retiradas o limitadas, y su circulación restringida en distintos espacios.

El caso del escritor Sergio Ramírez —una de las voces más destacadas del país— se ha convertido en símbolo de esta tensión entre cultura y poder.

 

Más allá de nombres específicos, el fenómeno plantea una pregunta profunda: ¿qué ocurre cuando un país limita su propia expresión cultural?

 

La literatura, históricamente, ha sido un espacio de crítica, memoria y libertad. Su restricción no solo afecta a los autores, sino a toda la sociedad.

 

El caso nicaragüense reabre así un debate regional sobre libertad de expresión, cultura y democracia.

Y deja una idea poderosa: en ciertos contextos, leer puede convertirse en un acto de resistencia.

 

Relevancia para Ecuador:

La noticia es relevante para Ecuador porque plantea un debate clave sobre libertad de expresión y rol de la cultura en la sociedad.

También invita a valorar el espacio democrático para el pensamiento crítico y la producción intelectual, elementos fundamentales para cualquier país.

 

Foto de portada: El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, una de las voces más representativas de la literatura latinoamericana contemporánea.
Crédito: Samuel Sánchez / El País

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