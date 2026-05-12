El Mundial 2026 aportará más de 40.000 millones a la economía global

martes, mayo 12, 2026

El Mundial de fútbol de este verano no solo promete espectáculo deportivo, sino también un enorme impacto económico mundial, con cifras que ya generan expectativa entre gobiernos y empresas.

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El Mundial de fútbol de 2026 podría añadir alrededor de 41.000 millones de dólares a la economía global, según estimaciones de analistas financieros internacionales.

La magnitud del torneo —que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá— lo convierte en uno de los eventos deportivos más importantes y rentables del planeta.

El campeonato movilizará turismo, transporte, comercio, tecnología, publicidad y consumo masivo.

Millones de aficionados viajarán para asistir a los partidos, mientras empresas de múltiples sectores preparan inversiones y campañas vinculadas al torneo.

Los expertos consideran que el Mundial tendrá efectos económicos mucho más amplios que en ediciones anteriores debido al tamaño del mercado norteamericano y al crecimiento global de las plataformas digitales y derechos de transmisión.

La FIFA también espera ingresos récord por patrocinio y difusión internacional.

El fútbol se consolida así no solo como fenómeno deportivo y cultural, sino también como una poderosa industria global.

Los países anfitriones esperan beneficiarse mediante generación de empleo, aumento del turismo y dinamización comercial.

El impacto económico se extenderá además a marcas internacionales, medios de comunicación, plataformas tecnológicas y cadenas hoteleras.

Para muchos analistas, el Mundial representa hoy una combinación de entretenimiento, geopolítica, negocios y poder de influencia global.

Relevancia para Ecuador:

Ecuador, tradicional participante competitivo en torneos internacionales, también podría beneficiarse del impacto económico y comercial generado alrededor del Mundial.

Además, el fútbol continúa siendo uno de los principales factores de identidad y movilización social en la región.

Foto de portada: El Mundial 2026 proyecta convertirse en uno de los eventos deportivos con mayor impacto económico de la historia reciente.

Crédito: iStockPhoto