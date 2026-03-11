México tranquiliza a la FIFA con su plan de seguridad para el Mundial 2026

miércoles, marzo 11, 2026

El gobierno de México presentó a la FIFA su estrategia de seguridad para el Mundial de 2026, con el objetivo de garantizar la protección de los aficionados y el buen desarrollo del torneo que organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

México presentó a la FIFA un amplio plan de seguridad para el Mundial de 2026 con el objetivo de garantizar que el torneo se desarrolle en condiciones de seguridad para los millones de aficionados que se espera visiten el país.

La estrategia fue presentada en reuniones con representantes del organismo rector del fútbol mundial y contempla la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. El plan incluye refuerzos en vigilancia, protocolos de emergencia y el uso de tecnología para monitorear los principales eventos del campeonato.

El Mundial de 2026 será histórico, ya que por primera vez se jugará con 48 selecciones y será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. México tendrá además un papel simbólico especial, al convertirse en el primer país en albergar partidos de tres Copas del Mundo.

Las autoridades mexicanas buscan transmitir confianza tanto a la FIFA como a los visitantes internacionales, especialmente en un contexto en el que la seguridad suele ser uno de los principales temas de preocupación en la organización de grandes eventos deportivos.

El gobierno subrayó que el torneo representa una oportunidad para proyectar una imagen positiva del país y fortalecer el turismo y la actividad económica.

Relevancia para Ecuador:

La Copa Mundial de 2026 tendrá una gran audiencia en América Latina y Ecuador seguirá el torneo con especial interés. Además, el evento representará oportunidades comerciales y turísticas para toda la región.

Foto de portada: Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante encuentros relacionados con la organización del Mundial de 2026.

Crédito: Getty Images