El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá será el más caro de la historia para los aficionados

miércoles, diciembre 17, 2025

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, se perfila como la más costosa de la historia para los aficionados. Precios elevados de entradas, hospedaje, transporte y consumo convierten al torneo en un desafío económico sin precedentes para quienes deseen asistir.

Tiempo de lectura: 2 minutos

El Mundial de fútbol de 2026, que por primera vez será organizado de manera conjunta por tres países —México, Estados Unidos y Canadá—, no solo marcará un hito deportivo por su formato ampliado a 48 selecciones, sino también por su impacto económico directo en los aficionados. De acuerdo con un análisis publicado por El País, esta edición se encamina a ser la más cara de la historia para quienes sueñan con vivir el torneo desde los estadios.

El principal factor es el costo de las entradas, que se espera supere ampliamente los valores registrados en mundiales anteriores. A ello se suma el encarecimiento general de servicios en las ciudades sede, muchas de ellas entre las más costosas del continente. Hoteles, alquileres temporales, restaurantes y transporte urbano podrían registrar incrementos significativos durante el evento, impulsados por la alta demanda y la inflación acumulada en los últimos años.

El carácter trinacional del Mundial también añade complejidad logística. Aficionados que deseen seguir a su selección deberán considerar vuelos internacionales frecuentes, trámites migratorios y costos adicionales asociados a desplazamientos entre sedes ubicadas a miles de kilómetros de distancia.

Especialistas en economía del deporte advierten que este escenario puede profundizar una brecha entre el fútbol como espectáculo global y el acceso real de los hinchas tradicionales. Aunque el Mundial 2026 promete mayor cantidad de partidos y sedes, no todos los aficionados podrán asumir el elevado presupuesto que implicará asistir presencialmente.

Pese a ello, la FIFA y los comités organizadores destacan el impacto positivo en inversión, turismo y empleo para los países anfitriones, aunque el costo final recaerá, en buena medida, sobre los bolsillos de los seguidores del fútbol.

Relevancia para Ecuador:

Para los aficionados ecuatorianos, el alto costo del Mundial 2026 obliga a planificar con mucha anticipación o a seguir el torneo principalmente desde casa, reforzando el debate sobre el acceso equitativo a los grandes eventos deportivos internacionales.

Foto de portada: Réplica del balón oficial del Mundial 2026, expuesta en Ciudad de México.

Crédito: QUETZALLI NICTE-HA / El País.