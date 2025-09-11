Termina una eliminatoria histórica: Ecuador celebra, Colombia brilla y Bolivia sorprende

jueves, septiembre 11, 2025

Las eliminatorias sudamericanas cerraron con emoción hasta el último minuto: Ecuador festejó al vencer al campeón mundial, Colombia goleó a Venezuela y Bolivia se ganó el repechaje frente a Brasil.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 llegaron a su fin con una última jornada cargada de emociones y resultados históricos. Ecuador fue el gran protagonista al ratificar su clasificación con una victoria sobre el actual campeón mundial, demostrando carácter y solidez en los momentos decisivos. Con este triunfo, la selección tricolor aseguró su presencia en la máxima cita del fútbol internacional, consolidando un proceso marcado por la renovación generacional y el liderazgo de sus jóvenes figuras.

Colombia también celebró al imponerse con contundencia a Venezuela en condición de visitante, resultado que no solo confirmó su clasificación sino que dejó fuera a la Vinotinto, la única selección de Sudamérica que aún no ha disputado un Mundial. La frustración en el vecino país contrasta con la alegría colombiana, que vive un renacer futbolístico bajo la conducción de su actual cuerpo técnico.

Otro de los resultados sorpresivos fue la victoria de Bolivia sobre Brasil, que le permitió acceder al repechaje. El triunfo de la Verde desató celebraciones en La Paz y abrió una nueva página en la historia de su selección, que buscará un cupo al Mundial en un enfrentamiento intercontinental.

Las eliminatorias dejaron momentos de gran intensidad, reflejando la competitividad y el alto nivel del fútbol sudamericano, donde hasta el último minuto todo estuvo en juego.

Relevancia para Ecuador

La clasificación de Ecuador al Mundial 2026 refuerza la confianza en el talento nacional y motiva a todo el país. El logro se convierte en un símbolo de orgullo y unidad, con impacto en el deporte, la economía y la proyección internacional del Ecuador.