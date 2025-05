Evo Morales queda fuera de las elecciones de Bolivia tras inhabilitación constitucional

martes, mayo 20, 2025

El Tribunal Constitucional Plurinacional anula la reelección indefinida y bloquea la candidatura del exmandatario para 2025.

Tiempo de lectura: 2 minutos

El expresidente boliviano Evo Morales no podrá postularse en las elecciones generales de agosto de 2025, luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificara su inhabilitación al anular la figura de la reelección indefinida. La sentencia, emitida en diciembre de 2023 y confirmada en mayo de 2025, establece que la reelección indefinida no es un derecho humano y limita a dos los mandatos presidenciales, sean continuos o no.

Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019 en tres periodos consecutivos, ya había sido habilitado por una controvertida sentencia en 2017 que le permitió postularse a un cuarto mandato en 2019. Sin embargo, el nuevo fallo del TCP revierte esa decisión, alineándose con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que considera que la reelección indefinida no es un derecho humano.

La decisión del tribunal ha generado tensiones políticas en el país. Morales ha denunciado la medida como parte de un “plan negro” para proscribir su participación política y ha convocado a movilizaciones en su apoyo. En los últimos días, sus seguidores han protagonizado marchas y bloqueos en diversas regiones del país, exigiendo la habilitación de su candidatura.

El actual presidente, Luis Arce, quien fue ministro de Economía durante los gobiernos de Morales, ha anunciado que no se presentará a la reelección en 2025. Arce ha llamado a la unidad de la izquierda boliviana y ha propuesto al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, como candidato de consenso.

La inhabilitación de Morales y la renuncia de Arce a la candidatura han profundizado las divisiones internas en el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido fundado por Morales. Mientras tanto, la oposición celebra la decisión del TCP como un triunfo de la democracia y el respeto a la Constitución.

Con este escenario, Bolivia se prepara para unas elecciones presidenciales marcadas por la ausencia de su líder político más influyente de las últimas décadas y por la incertidumbre sobre el futuro del MAS y de la política boliviana en general.