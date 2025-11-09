Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia tras casi 20 años de gobiernos de izquierda

domingo, noviembre 9, 2025

Rodrigo Paz Pereira juró como presidente de Bolivia y prometió “una nueva era de unidad y progreso”. En la ceremonia estuvieron presentes Daniel Noboa y su esposa, Lavinia Valbonesi, junto con la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

En un acto solemne celebrado en la Asamblea Legislativa de La Paz, Rodrigo Paz Pereira asumió la presidencia de Bolivia, marcando el fin de casi dos décadas de gobiernos de izquierda encabezados por Evo Morales y Luis Arce.

Paz, líder del Movimiento de Unidad Nacional, prometió gobernar con diálogo y reconciliación, y dijo que su prioridad será “devolver la confianza en las instituciones, fortalecer la economía y garantizar libertades ciudadanas”. Su discurso estuvo acompañado de mensajes de apertura hacia la región y de respeto a la diversidad política.

Entre los invitados internacionales destacó la presencia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acompañado por la primera dama, Lavinia Valbonesi, y la canciller Gabriela Sommerfeld, en un gesto que reafirma los lazos bilaterales y el interés común por una integración latinoamericana renovada.

El traspaso de mando fue recibido con aplausos dentro del hemiciclo y celebraciones en las calles de La Paz, donde cientos de ciudadanos corearon “Bolivia renace”. El nuevo mandatario enfrenta grandes desafíos: estabilizar la economía, frenar la polarización y reducir la pobreza.

Relevancia para Ecuador:

La participación de Noboa en la posesión presidencial boliviana fortalece la política exterior ecuatoriana basada en el diálogo y la cooperación regional, y abre nuevas oportunidades de intercambio económico y político con Bolivia.

Foto de portada: El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, pronuncia su discurso de investidura en la Asamblea Legislativa.

Crédito: AFP.