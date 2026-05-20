Dos asteroides pasarán cerca de la Tierra en las próximas horas

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]
La comunidad científica internacional mantiene seguimiento sobre dos asteroides que pasarán cerca de la Tierra durante las próximas horas de este 20 de mayo.
Los objetos, identificados como 2026 JH2 y 2026 KB, fueron detectados hace pocos días y despertaron interés entre astrónomos y organismos espaciales dedicados a monitorear cuerpos cercanos al planeta.
Especialistas explicaron que, pese a la cercanía relativa de ambos objetos, no existe riesgo de impacto contra la Tierra.
Sin embargo, el evento vuelve a llamar la atención sobre la importancia de los sistemas internacionales de vigilancia espacial.
La NASA y otros centros astronómicos mantienen programas permanentes para detectar, clasificar y seguir trayectorias de objetos potencialmente peligrosos.
El estudio de asteroides también permite obtener información valiosa sobre el origen y evolución del sistema solar.
Cada aproximación de este tipo genera gran interés científico y mediático debido a la posibilidad —aunque remota— de amenazas futuras.
La observación y prevención continúan siendo fundamentales en materia de seguridad espacial.
Relevancia para Ecuador:
Los avances en monitoreo espacial y ciencia astronómica forman parte del creciente desarrollo tecnológico global.
La divulgación científica también contribuye a fortalecer interés educativo y tecnológico en la región.
Foto de portada: Los asteroides 2026 JH2 y 2026 KB fueron detectados recientemente por sistemas internacionales de vigilancia espacial.
Crédito: Getty Images
¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!
Deja un comentario