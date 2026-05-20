Dos asteroides pasarán cerca de la Tierra en las próximas horas

miércoles, mayo 20, 2026

Científicos monitorean el paso cercano de dos asteroides detectados recientemente, aunque descartan riesgos inmediatos para el planeta.

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La comunidad científica internacional mantiene seguimiento sobre dos asteroides que pasarán cerca de la Tierra durante las próximas horas de este 20 de mayo.

Los objetos, identificados como 2026 JH2 y 2026 KB, fueron detectados hace pocos días y despertaron interés entre astrónomos y organismos espaciales dedicados a monitorear cuerpos cercanos al planeta.

Especialistas explicaron que, pese a la cercanía relativa de ambos objetos, no existe riesgo de impacto contra la Tierra.

Sin embargo, el evento vuelve a llamar la atención sobre la importancia de los sistemas internacionales de vigilancia espacial.

La NASA y otros centros astronómicos mantienen programas permanentes para detectar, clasificar y seguir trayectorias de objetos potencialmente peligrosos.

El estudio de asteroides también permite obtener información valiosa sobre el origen y evolución del sistema solar.

Cada aproximación de este tipo genera gran interés científico y mediático debido a la posibilidad —aunque remota— de amenazas futuras.

La observación y prevención continúan siendo fundamentales en materia de seguridad espacial.

Relevancia para Ecuador:

Los avances en monitoreo espacial y ciencia astronómica forman parte del creciente desarrollo tecnológico global.

La divulgación científica también contribuye a fortalecer interés educativo y tecnológico en la región.

Foto de portada: Los asteroides 2026 JH2 y 2026 KB fueron detectados recientemente por sistemas internacionales de vigilancia espacial.

Crédito: Getty Images