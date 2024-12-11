Cómo observar la lluvia de meteoros o Gemínidas este fin de semana

miércoles, diciembre 11, 2024

Cada año, en pleno diciembre, el cielo regala uno de los fenómenos astronómicos más impactantes, producto del paso del asteroide 3200 Faetón. Cuáles son los mejores sitios y consejos para disfrutar del show cósmico

Aunque no es tan popular como las Perseidas, la lluvia de meteoros Gemínidas se destaca cada diciembre por su intensidad y los colores vibrantes de los cuerpos celestes que cruzan el cielo.

Este fin de semana, la naturaleza ofrecerá un espectáculo astronómico único que será visible hasta el 24 de diciembre, pero su actividad alcanzará el máximo de exposición y observación de meteoros la noche del 13 al 14 de diciembre.

A diferencia de muchas lluvias de estrellas, que tienen su origen en cometas, las Gemínidas proceden de los restos del asteroide 3200 Faetón, un objeto celeste que intriga a los científicos. Algunos lo consideran un asteroide, pero otros sugieren que podría tratarse de un cometa rocoso, un tipo de objeto astronómico apenas comprendido.

El misterio de Faetón no termina aquí. Su órbita corta, de 1,4 años, y su comportamiento poco convencional han despertado el interés de agencias espaciales. Japón tiene planes de enviar en 2028 la misión DESTINY+ para estudiar de cerca este cuerpo celeste y descubrir más sobre su composición y origen.

Las Gemínidas son famosas por sus meteoros de colores brillantes que van desde el blanco y amarillo hasta tonos verdes y rojos. Este fenómeno se debe a la composición metálica de los restos del asteroide 3200 Faetón. Elementos como el sodio y el calcio, al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, generan destellos similares a los fuegos artificiales.

De hecho, la lluvia de estrellas de este año promete ser especialmente espectacular, con una tasa horaria cenital de hasta 150 meteoros por hora en su pico. Aunque factores como la Luna casi llena (98% de iluminación) podrían dificultar la observación de los meteoros más débiles, los más brillantes seguirán ofreciendo un espectáculo impresionante. Esta lluvia de estrellas se detectó por primera vez en 1862 y, desde entonces, han ido ganando en actividad.

¿Cuándo y dónde observarlas?

Las Gemínidas son visibles desde el 4 al 24 de diciembre, pero su actividad alcanza el máximo la noche del 13 al 14 de diciembre. En ese momento, alrededor de las 22 en Argentina o 1 GMT, el número de meteoros será más alto.

Para disfrutar plenamente del fenómeno, es esencial alejarse de la contaminación lumínica que por ejemplo ocurre en las ciudades. Para ello, hay que buscar un lugar oscuro, con un horizonte despejado, y posar la vista en una zona oscura del cielo. Aunque el radiante de las Gemínidas está en la constelación de Géminis, no es necesario mirar directamente hacia ella.

Un factor a tener en cuenta este año es la brillantez de la Luna, que estará en fase gibosa creciente, y puede limitar la visibilidad de los meteoros más débiles, pero no debería ser un impedimento para observar los más intensos.

Un truco útil es planificar la observación a primeras horas de la madrugada, cuando la Luna está más cerca del horizonte. Además, aprovechar accidentes geográficos como colinas o árboles puede ayudar a bloquear parte de su luz.

Las lluvias de estrellas se producen cuando la Tierra atraviesa los restos de escombros dejados por cometas o asteroides. En el caso de las Gemínidas, esos fragmentos provienen de Faetón que, al entrar en la atmósfera terrestre, se calientan por fricción y crean los destellos que observamos.

La Organización Internacional de Meteoros (OMI) invita a los aficionados a contribuir a la ciencia mediante la observación y el registro de estos eventos. Simplemente observar, contar meteoros y reportar datos puede ayudar a comprender mejor estas lluvias estelares.

Para los aficionados a la fotografía, en tanto, las Gemínidas ofrecen una excelente oportunidad para capturar imágenes de meteoros. Usar una cámara DSLR en un trípode con un intervalómetro permite tomar exposiciones prolongadas automáticamente. Es recomendable apuntar la cámara a unos 45 o 90 grados del radiante, lo que aumenta las probabilidades de capturar meteoros de perfil.

La observación de las Gemínidas es más que un evento astronómico; es una oportunidad para conectarse con el cielo nocturno y maravillarse con la magnitud del universo. Tanto si eres un entusiasta de la astronomía como si simplemente buscas un momento de contemplación, esta lluvia de meteoros promete ser un cierre espectacular para 2024.

