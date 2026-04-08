Rusia capacitó a más de 1.000 influencers latinoamericanos para difundir desinformación

miércoles, abril 8, 2026

Un informe revela una estrategia sistemática para influir en la opinión pública de América Latina mediante la formación de comunicadores digitales afines a intereses geopolíticos.

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Un informe difundido por medios internacionales advierte que Rusia habría capacitado a más de 1.000 influencers latinoamericanos con el objetivo de difundir contenidos alineados con su narrativa geopolítica. La estrategia, según expertos, forma parte de una operación más amplia de influencia informativa en la región.

El programa habría incluido formación en manejo de redes sociales, construcción de audiencias y generación de contenidos, orientados a amplificar mensajes específicos en plataformas digitales. A diferencia de campañas tradicionales de propaganda, este modelo se apoya en figuras con credibilidad local, capaces de conectar de manera más efectiva con sus públicos.

Especialistas en comunicación y seguridad informativa señalan que este tipo de iniciativas representan un desafío creciente para los sistemas democráticos. La desinformación no solo distorsiona la percepción de la realidad, sino que puede influir en procesos políticos, decisiones ciudadanas y estabilidad institucional.

América Latina, por su diversidad y niveles variables de alfabetización mediática, se convierte en un terreno propicio para este tipo de estrategias. La velocidad de difusión en redes sociales y la dificultad para verificar contenidos agravan el problema.

El fenómeno plantea la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico, la educación digital y los mecanismos de verificación de información, tanto a nivel institucional como ciudadano.

Relevancia para Ecuador:

Ecuador no está ajeno a estos riesgos. Fortalecer la educación mediática y la verificación de información es clave para proteger la calidad del debate público.

Foto de portada: Profesionales de la comunicación digital analizan contenidos en redes sociales, en un contexto marcado por el creciente riesgo de desinformación.

Crédito: Imagen referencial generada con IA para Dialoguemos.ec