LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Rusia capacitó a más de 1.000 influencers latinoamericanos para difundir desinformación

Redacción
miércoles, abril 8, 2026
Un informe revela una estrategia sistemática para influir en la opinión pública de América Latina mediante la formación de comunicadores digitales afines a intereses geopolíticos.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

Un informe difundido por medios internacionales advierte que Rusia habría capacitado a más de 1.000 influencers latinoamericanos con el objetivo de difundir contenidos alineados con su narrativa geopolítica. La estrategia, según expertos, forma parte de una operación más amplia de influencia informativa en la región.

 

El programa habría incluido formación en manejo de redes sociales, construcción de audiencias y generación de contenidos, orientados a amplificar mensajes específicos en plataformas digitales. A diferencia de campañas tradicionales de propaganda, este modelo se apoya en figuras con credibilidad local, capaces de conectar de manera más efectiva con sus públicos.

 

Especialistas en comunicación y seguridad informativa señalan que este tipo de iniciativas representan un desafío creciente para los sistemas democráticos. La desinformación no solo distorsiona la percepción de la realidad, sino que puede influir en procesos políticos, decisiones ciudadanas y estabilidad institucional.

 

América Latina, por su diversidad y niveles variables de alfabetización mediática, se convierte en un terreno propicio para este tipo de estrategias. La velocidad de difusión en redes sociales y la dificultad para verificar contenidos agravan el problema.

 

El fenómeno plantea la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico, la educación digital y los mecanismos de verificación de información, tanto a nivel institucional como ciudadano.

 

Relevancia para Ecuador:

Ecuador no está ajeno a estos riesgos. Fortalecer la educación mediática y la verificación de información es clave para proteger la calidad del debate público.

 

Foto de portada: Profesionales de la comunicación digital analizan contenidos en redes sociales, en un contexto marcado por el creciente riesgo de desinformación.
Crédito: Imagen referencial generada con IA para Dialoguemos.ec

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

‘Deja de ser extranjero en tu tierra’ la campaña de promoción turística más grande de Ecuador
Entérate de las actividades por las que los influencers deben pagar impuestos en Ecuador
Juez libera a Luisa Espinoza y otros dos acusados de producir pornografía infantil
Una vida más económica: 6 consejos de influencers especialistas en ahorro

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com