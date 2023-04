Una vida más económica: 6 consejos de influencers especialistas en ahorro

sábado, abril 1, 2023

Expertos en finanzas personales compartieron con The Guardian algunos consejos útiles para ahorrar y tener una mejor economía

Tiempo de lectura: 4 minutos

Al escuchar la palabra Influencer, puede que se piense en un adolescente sacándose una foto y subiéndola a las redes sociales para miles de seguidores. Si bien es una forma de entenderlo, también hay de otro tipo: profesionales que elaboran y comparten contenido en medios digitales, incluyendo áreas como economía y finanzas.

Influencer se traduce al español como influenciador, y se les llama así a personas con cierta credibilidad en un tema dentro del mundo digital. Pueden utilizar distintas redes sociales como Facebook, Instagram o YouTube, según su perfil y estilo.

Los expertos comparten ideas para ahorrar dinero y proteger el planeta, desde la cocina, viajes y trucos.

Reduce tu compra de alimentos semanal

Mimi Harrison empezó a escribir Beat the Budget en la universidad, cuando apenas subsistía a base de papas fritas a altas horas de la noche. Desde entonces ha compartido 400 recetas de comida económica con 260 mil seguidores de Instagram, que incluyen desde pasta con chalote caramelizado hasta pollo satay con curry y mantequilla de cacahuate (ahora ordenadas en su página web por necesidades dietéticas o tipo de comida). Nunca gasta más de 20 libras en sus compras semanales. En junio publicará el libro titulado Beat the Budget. Muchas recetas cuestan 1 libra por ración o menos.

Consejo estrella: “Todo es cuestión de planeación”. Harrison comparte los tickets de sus compras semanales y controla su gasto ateniéndose estrictamente a un plan de comidas y a una lista de compras, incluso agrupando los artículos en la lista para imitar la distribución del supermercado, de forma que no se distraiga y compre cosas que no necesita. Los platillos de cada semana son cuidadosamente seleccionados para aprovechar ingredientes que coinciden, como el queso halloumi o la calabaza butternut, para que no se desperdicie nada

Viaja sin salirte del presupuesto

Budget traveller, Kash Bhattacharya se aloja en hostales geniales y otros lugares económicos desde 2009 (su libro, The Grand Hostels: Luxury Hostels of the World, fue publicado en 2018). También destaca en Twitter e Instagram espacios de co-working atractivos y medios de transporte económicos, principalmente trenes y autobuses.

Consejo estrella: Ahorra dinero en tus viajes utilizando autobuses en lugar de aviones o trenes; come fuera a mediodía, cuando los restaurantes suelen ofrecer promociones y menús fijos; visita lugares menos conocidos como Vilna, Riga, Brno o Gdańsk, y solicita una tarjeta bancaria que no cobre por las transacciones en el extranjero.

Repara tu ropa

El libro Visible Creative Mending, de Flora Collingwood-Norris, te enseñará cómo zurcir tus calcetines de forma maravillosa. Flora es una diseñadora afincada en los Scottish Borders que trabaja con hilo y estambre, y ha tejido para Christopher Kane y House of Holland. Forma parte del movimiento de reparaciones visibles, que consiste en restaurar la ropa y los textiles para el hogar haciendo evidentes las reparaciones, con frecuencia utilizando colores que contrastan para remendar, bordar o zurcir.

Los puños están salpicados de un arcoíris de pequeñas puntadas. Los codos desgastados son reconstruidos con una malla de hilos multicolor. Los agujeros provocados por las polillas quedan disimulados con diminutas flores cosidas a mano. Síguela para descubrir transformaciones inspiradoras, o regístrate en sus talleres en línea para empezar a hacerlo tú mismo.

Consejo estrella: “Empezar a enmendar la ropa no cuesta casi nada más que tiempo. No importa cuál sea tu nivel de habilidad, las reparaciones que son visibles parecen intencionales, y la gente asumirá que querías que se vieran así”.

Cocina por lotes varias comidas a la vez

Hace tres años, la exinstructora de gestión del tiempo Suzanne Mulholland, alias The Batch Lady, impartió a un grupo de amigos una lección improvisada de cocina por lotes y planeación de comidas; quedaron tan impresionados que la convencieron de que la publicara en internet. Tres libros de cocina y casi 162 mil seguidores después, ahora abarca todo lo relacionado con la comida y el dinero, incluida la forma de ahorrar dinero en la pescadería comprando especies menos conocidas.

Consejo estrella: Cómo comprar para cocinar y preparar 10 (sí, 10) comidas en una hora. Suena aterrador, pero en realidad funciona. La técnica está basada en su método de “agarrar y cocinar” platillos, que simplemente consiste en meter los ingredientes preparados (a veces parcialmente cocidos) en una bolsa reutilizable zip-lock y congelarlos hasta que se necesiten, para después cocinarlos directamente de la bolsa, piensa en diferentes platillos que contengan carne como albóndigas, fajitas, chile, boloñesa y hamburguesas, todos listos para ser rápidamente cocinados o terminados directamente de la bolsa del congelador. No obstante, si te dejas llevar, quizás necesitarás un congelador más grande.

Libérate de las deudas

En 2019, Clare Seal comenzó My Frugal Year de forma anónima, diseñando su plan para pagar una deuda de 27 mil libras que acumuló con tarjetas de crédito y de tiendas durante sus 20 años. Para entonces, convertida en madre, se dio cuenta de que tenía que cambiar su relación con el dinero. Un año después, se liberó. Ahora que ya no tiene deudas y es propietaria de una vivienda, se convirtió en asesora financiera y fundó el Financial Wellbeing Forum. Es brutalmente honesta, calificó el presupuesto del pasado mes de septiembre como una “bofetada desvergonzada en la cara de todo aquel que no sea súper rico”, y señala: “No puedes manifestar cómo librarte de una crisis del costo de la vida”. Pero también es empática, práctica y servicial.

Aprovecha las ofertas de vacaciones

El TikTok de Chelsea Dickenson, Cheap Holiday Expert, está repleto de trucos para ahorrar dinero durante las vacaciones. La mayoría son sensatos, por ejemplo, cómo evitar pagar el costoso ‘seguro de excesos’ que ofrecen las compañías de renta de autos en los aeropuertos contratando una póliza de terceros por unas pocas libras antes del viaje, pero muchas veces también son muy divertidos. Nada menos que 1.4 millones de personas han disfrutado viéndola presumir en un vuelo de bajo costo vestida con un chaleco de pescador, los bolsillos laterales llenos de equipos deportivos y bikinis, y el bolsillo trasero con su computadora portátil, para evitar pagar por el equipaje de mano.

Consejo estrella: “Pide una mejora de categoría de tu habitación de hotel. Solo tienes que enviar un correo electrónico con antelación, decirles por qué estás muy emocionado por tu estancia y que te encantaría que te tuvieran en cuenta para cualquier mejora de categoría ese mismo día. Te sorprenderá ver con qué frecuencia funciona, ¡justo hoy cinco personas me dijeron que mi plantilla de correo electrónico de mejora gratuita funcionó!”.