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Los estadounidenses dicen que Netanyahu maneja mejor la guerra que Trump

Redacción
martes, abril 7, 2026
Una encuesta revela que una parte importante de los estadounidenses percibe al primer ministro israelí como más eficaz en la conducción de la guerra que el presidente Donald Trump.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

Un reciente sondeo de opinión en Estados Unidos ha generado debate al mostrar que un segmento relevante de la población considera que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, gestiona mejor la guerra que el presidente Donald Trump.

El resultado refleja una percepción de liderazgo basada en la experiencia directa de Israel en conflictos armados y en la respuesta estratégica frente a amenazas en Medio Oriente. Para muchos encuestados, la capacidad de toma de decisiones en contextos de guerra es un factor clave en la evaluación de liderazgo.

El tema también evidencia la centralidad del conflicto con Irán en la agenda internacional y su impacto en la política estadounidense. Trump, quien ha mantenido una postura firme frente a Teherán, sigue siendo una figura determinante, pero su gestión es comparada con la experiencia operativa de Netanyahu.

Analistas señalan que este tipo de percepciones también está vinculado al contexto político interno de Estados Unidos, donde el liderazgo en política exterior se convierte en un tema clave en el debate público.

Más allá de la comparación, la encuesta pone en evidencia la importancia del conflicto en Medio Oriente como eje central de la geopolítica global.

Relevancia para Ecuador:
Las tensiones en Medio Oriente y su impacto en la política estadounidense influyen en forma determinante en los mercados internacionales y en el entorno económico global, con efectos indirectos para países como Ecuador.

Pie de foto:
El presidente de EE. UU., Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante un encuentro oficial, en el marco de la cooperación frente al conflicto con Irán.
Crédito: Getty Images

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