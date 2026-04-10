El regreso a la Luna impulsa un negocio espacial de US$93.000 millones

viernes, abril 10, 2026

La misión Artemis II no solo marca el retorno humano a la órbita lunar, sino que está dinamizando una industria espacial que ya mueve más de US$93.000 millones a nivel global.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El programa Artemis de la NASA, y en particular la misión Artemis II, está reactivando el interés mundial por la exploración lunar, pero también está impulsando una nueva era de crecimiento económico en el sector espacial. Según estimaciones recientes, esta industria ya moviliza alrededor de US$93.000 millones, con perspectivas de expansión en los próximos años.

El proyecto Artemis II contempla el envío de astronautas alrededor de la Luna, en lo que será la antesala de futuras misiones tripuladas que buscarán establecer presencia humana sostenida en el satélite natural de la Tierra.

Este impulso ha generado una intensa participación de empresas privadas, que ven en el espacio un nuevo campo de inversión. Desde la construcción de cohetes y naves hasta el desarrollo de tecnologías satelitales, telecomunicaciones y exploración minera espacial, el ecosistema se expande rápidamente.

Además, gobiernos de distintos países están fortaleciendo sus programas espaciales, conscientes de que el dominio tecnológico en este campo será clave para la economía del futuro. La competencia ya no es solo científica, sino también comercial y estratégica.

Relevancia para Ecuador:

Aunque Ecuador no participa directamente en misiones espaciales, el crecimiento de esta industria abre oportunidades en tecnología, educación y cooperación internacional, áreas en las que el país podría insertarse progresivamente.

Foto de portada: El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave Orión, integrados para la misión Artemis II, en la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida.

Crédito: Miguel J. Rodríguez Carrillo / AFP