El Metro devolvió la vida al centro histórico de Quito

miércoles, abril 8, 2026

La operación del Metro ha transformado la dinámica urbana del centro de Quito, impulsando la movilidad, el comercio y la recuperación de espacios emblemáticos.

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El Metro de Quito comienza a consolidarse como una de las obras de infraestructura más transformadoras en la historia reciente de la capital ecuatoriana. Su impacto no solo se mide en términos de movilidad, sino también en la revitalización del centro histórico, una zona que durante años enfrentó problemas de congestión, deterioro urbano y disminución de actividad comercial.

Un artículo de la periodista ecuatoriana Carolina Mella, publicado en el diario El País de España, destaca cómo la implementación del sistema ha permitido una recuperación progresiva del flujo de personas hacia el corazón de la ciudad. La mejora en los tiempos de traslado, junto con una mayor seguridad y accesibilidad, ha incentivado el retorno de ciudadanos, turistas y comerciantes.

El sistema subterráneo ha reducido significativamente el tráfico vehicular en superficie, lo que ha contribuido a mejorar la calidad del aire y la experiencia urbana en zonas patrimoniales. Además, ha facilitado la conexión entre distintos sectores de la ciudad, integrando de manera más eficiente el norte y el sur.

El impacto económico también es visible. Comercios que habían reducido su actividad comienzan a registrar mayor movimiento, mientras nuevas iniciativas emergen en torno a las estaciones. El Metro no solo transporta personas: reactiva dinámicas sociales, culturales y económicas.

Relevancia para Ecuador:

El caso del Metro de Quito demuestra cómo la inversión en infraestructura puede generar impactos positivos integrales, marcando un camino para futuras políticas urbanas en el país.

Foto de portada: Usuarios se movilizan en una estación del Metro de Quito, reflejando el incremento del flujo urbano en la capital.

Crédito: Karen Toro