“Una batalla tras otra” triunfa en los Oscar 2026 y domina la gran noche del cine

martes, marzo 17, 2026

La 98.ª edición de los Premios Oscar se celebró este domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Hollywood. La película Una batalla tras otra fue la gran ganadora de la noche con seis estatuillas, incluida la de Mejor Película, en una ceremonia que combinó emoción, sorpresas y momentos memorables.

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La industria del cine celebró este domingo una de sus noches más esperadas con la entrega de los Premios Oscar 2026. La ceremonia, realizada en el emblemático Teatro Dolby de Hollywood, reunió a las principales figuras del cine mundial y dejó como gran protagonista a la película Una batalla tras otra, que obtuvo seis premios, incluido el de Mejor Película.

La producción se convirtió en la gran vencedora de la noche, consolidando su éxito tras una temporada de premios en la que había acumulado numerosas nominaciones. Su triunfo fue celebrado por el equipo de producción, actores y realizadores que subieron al escenario para recibir la estatuilla más codiciada del cine.

En las categorías de actuación, la Academia reconoció el trabajo de Michael B. Jordan, quien ganó el premio a Mejor Actor por su papel en la película Pecadores. En la categoría femenina, la estatuilla a Mejor Actriz fue para Jessie Buckley, protagonista del drama histórico Hamnet, una interpretación ampliamente elogiada por la crítica.

La ceremonia también estuvo marcada por momentos emotivos, homenajes a figuras históricas del cine y actuaciones musicales que acompañaron la presentación de varias categorías. Como ocurre cada año, la gala combinó glamour, discursos de agradecimiento y referencias a temas sociales que atraviesan actualmente la industria cinematográfica.

Además de premiar a las mejores producciones del año, los Oscar volvieron a confirmar su papel como uno de los eventos culturales más influyentes del mundo, seguido por millones de espectadores y ampliamente comentado en redes sociales y medios internacionales.

Relevancia para Ecuador:

Los Premios Oscar siguen siendo una referencia global para la industria audiovisual. Su impacto también se refleja en América Latina, donde el interés por el cine internacional y las producciones premiadas influye en festivales, distribución cinematográfica y consumo cultural.

Foto de portada: El equipo de la película “Una batalla tras otra” celebra en el escenario tras recibir el Oscar a Mejor Película durante la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby de Hollywood.

Crédito: Getty Images