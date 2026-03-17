Tecnología molecular revela las especies de tiburón vendidas como corvina en Ecuador

martes, marzo 17, 2026

Una investigación científica basada en análisis de ADN identificó que en algunos mercados ecuatorianos se venden especies de tiburón etiquetadas como corvina. El estudio revela cómo la tecnología molecular puede ayudar a detectar fraudes en la comercialización de productos pesqueros.

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Una investigación científica reciente ha revelado que en algunos mercados de Ecuador se comercializan especies de tiburón bajo el nombre de corvina, un hallazgo que pone en evidencia posibles irregularidades en la cadena de comercialización de productos pesqueros.

El estudio, difundido por investigadores y publicado en medios internacionales, utilizó técnicas de análisis molecular basadas en ADN para identificar con precisión las especies de pescado que se venden en distintos mercados. Este tipo de tecnología permite detectar diferencias genéticas incluso cuando los productos ya han sido procesados o cortados en filetes, lo que normalmente dificulta reconocer la especie original.

Durante la investigación se analizaron muestras obtenidas en diferentes puntos de venta. Los resultados mostraron que algunos de los productos etiquetados como corvina correspondían en realidad a especies de tiburón, lo que evidencia problemas en la trazabilidad del pescado que llega a los consumidores.

Los científicos destacan que estas herramientas de biología molecular se están convirtiendo en un instrumento clave para combatir el fraude alimentario y mejorar los controles en el comercio de productos del mar. Además, permiten aportar información relevante para la conservación de especies marinas que pueden estar en situación vulnerable.

El uso de estas tecnologías también abre nuevas posibilidades para que autoridades sanitarias y organismos de control puedan fortalecer los sistemas de vigilancia en los mercados y garantizar mayor transparencia en la cadena de suministro.

Relevancia para Ecuador:

Ecuador es uno de los países con mayor actividad pesquera en la región. Estudios de este tipo pueden contribuir a mejorar la trazabilidad de los productos del mar, proteger a los consumidores y fortalecer la sostenibilidad de los recursos marinos.

Foto de portada: La investigadora Gabriela Pozo analiza muestras de pescado mediante técnicas de ADN para identificar especies de tiburón vendidas como corvina en mercados ecuatorianos.

Crédito: EL PAÍS