La Generación Z redefine el trabajo y pone en duda el futuro de las oficinas

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La irrupción de la Generación Z en el mercado laboral está provocando cambios profundos en la forma en que se concibe el trabajo. Los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012 muestran una clara preferencia por esquemas flexibles, lo que pone en duda la vigencia del modelo tradicional de oficina.
Para este grupo, la productividad no está necesariamente asociada a la presencia física en un espacio de trabajo. Por el contrario, valoran la autonomía, el equilibrio entre vida personal y laboral, y la posibilidad de trabajar de forma remota o híbrida.
Este cambio de mentalidad está obligando a las empresas a replantear sus estructuras, políticas y culturas organizacionales. Muchas compañías ya han reducido sus espacios físicos o han implementado modelos más flexibles para atraer y retener talento joven.
Sin embargo, el debate sigue abierto. Mientras algunos expertos advierten sobre posibles efectos negativos en la colaboración y la cultura empresarial, otros sostienen que se trata de una evolución natural del mundo laboral.
Relevancia para Ecuador:
En Ecuador, donde muchas empresas aún mantienen esquemas tradicionales, este cambio representa un desafío y una oportunidad para modernizar el mercado laboral y adaptarse a las nuevas generaciones.
Foto de portada: Los jóvenes de la Generación Z prefieren esquemas flexibles frente al trabajo en oficina.
Crédito: El Colombiano
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