Así come la Generación Z: rapidez, redes y nuevos hábitos

domingo, mayo 10, 2026

La Generación Z está transformando la forma de comer y consumir alimentos, impulsando hábitos marcados por la inmediatez, la tecnología y la influencia de redes sociales.

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La llamada Generación Z —jóvenes nacidos aproximadamente entre finales de los años noventa y comienzos de la década de 2010— está modificando profundamente los hábitos de alimentación y consumo gastronómico.

Según diversos análisis internacionales, esta generación prioriza la rapidez, la comodidad y la experiencia visual de los alimentos.

Las redes sociales, especialmente TikTok e Instagram, influyen de manera decisiva en tendencias gastronómicas, recetas virales y elección de restaurantes.

Los jóvenes valoran, además, opciones personalizadas, sostenibles y accesibles.

El crecimiento de aplicaciones de entrega a domicilio y plataformas digitales también ha cambiado la relación con la comida.

Muchos integrantes de la Generación Z prefieren consumir snacks, comidas rápidas o preparaciones sencillas antes que largas experiencias gastronómicas tradicionales.

Al mismo tiempo, existe mayor interés por productos saludables, vegetarianos o con impacto ambiental reducido.

Las marcas de alimentos y restaurantes observan atentamente estos cambios porque representan el futuro del consumo.

Especialistas señalan que la alimentación dejó de ser únicamente una necesidad para convertirse también en una experiencia social, visual y digital.

La generación más conectada de la historia redefine así no solo qué se come, sino también cómo, dónde y por qué se consume.

Relevancia para Ecuador:

El cambio en hábitos alimenticios y digitales también se refleja entre jóvenes ecuatorianos.

Comprender estas tendencias resulta importante para sectores gastronómicos, comerciales y culturales del país.

Foto de portada: Las redes sociales y las plataformas digitales influyen cada vez más en la manera en que la Generación Z consume alimentos.

Crédito: iStockPhoto