El cierre del estrecho de Ormuz amenaza más que al petróleo

viernes, marzo 20, 2026

El posible cierre del estrecho de Ormuz no solo afectaría al petróleo y gas, sino también a sectores clave como plásticos, aluminio y tecnología a nivel global.

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El estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos más importantes del comercio mundial, vuelve a estar en el centro de la preocupación internacional. Aunque tradicionalmente se asocia con el transporte de petróleo y gas, su posible cierre tendría consecuencias mucho más amplias.

Por esta vía marítima circulan también materias primas esenciales como plásticos, aluminio y componentes tecnológicos, incluyendo chips. La interrupción del tránsito afectaría cadenas de suministro globales, impactando industrias clave en distintos continentes.

En medio de la tensión, algunos buques han logrado atravesar la zona bajo estrictos controles. Sin embargo, la incertidumbre persiste, y los mercados reaccionan ante el riesgo de un bloqueo más prolongado.

El estrecho de Ormuz es un punto crítico para el comercio internacional, y cualquier alteración en su funcionamiento puede generar efectos en cascada en la economía global.

Relevancia para Ecuador:

El impacto en cadenas globales y precios de insumos puede afectar indirectamente la producción, el comercio y los costos en Ecuador.

Pie de foto: Un barco logra cruzar el estrecho de Ormuz tras obtener autorización en medio de la tensión regional.

Crédito: Tasnim News (EFE)