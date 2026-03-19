Bukele cambia la Constitución para instaurar la cadena perpetua en El Salvador

jueves, marzo 19, 2026

El presidente Nayib Bukele impulsa una reforma constitucional que permitiría establecer la cadena perpetua en El Salvador, como parte de su política de seguridad contra el crimen organizado.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha promovido una reforma constitucional que permitiría instaurar la cadena perpetua para delitos graves, en el marco de su estrategia de combate frontal contra las pandillas y el crimen organizado.

La medida forma parte de una serie de cambios legales impulsados por el Gobierno salvadoreño en los últimos años, orientados a endurecer las penas y reforzar el control estatal sobre la seguridad. Bukele ha defendido estas acciones como necesarias para garantizar la paz y reducir los niveles de violencia que durante décadas afectaron al país.

Sin embargo, la propuesta ha generado debate tanto a nivel nacional como internacional. Organismos de derechos humanos y sectores de la oposición han expresado preocupación por el alcance de las reformas y su impacto en el sistema judicial y las garantías constitucionales.

A pesar de las críticas, el Gobierno mantiene altos niveles de respaldo popular, impulsado por la reducción significativa de los índices de criminalidad en los últimos años.

La reforma constitucional abre un nuevo capítulo en la política salvadoreña, donde la seguridad se ha convertido en el eje central de la gestión gubernamental.

Relevancia para Ecuador:

El modelo de seguridad de El Salvador genera interés en Ecuador, donde el combate al crimen organizado es una prioridad nacional. Las decisiones de Bukele alimentan el debate sobre hasta dónde deben llegar las reformas legales para enfrentar la inseguridad.

Foto de portada: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante una intervención pública en la que ha impulsado reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia.

Crédito: Alex Peña / Getty Images