Ucrania estudia convocar elecciones si Estados Unidos firma garantías de seguridad

jueves, febrero 12, 2026

El presidente Volodímir Zelenski analiza la posibilidad de convocar elecciones en mayo, según reportes internacionales, en un contexto condicionado por eventuales garantías de seguridad por parte de Estados Unidos.

El Gobierno de Ucrania estudia la posibilidad de convocar elecciones presidenciales en mayo, de acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales, entre ellos el Financial Times. La eventual convocatoria estaría vinculada a la obtención de garantías de seguridad por parte de Estados Unidos, en el marco del conflicto con Rusia.

El presidente Volodímir Zelenski ha sostenido que cualquier proceso electoral debe garantizar condiciones de seguridad y participación para la población, especialmente en territorios afectados por la guerra. La legislación ucraniana contempla restricciones electorales bajo estado de guerra, lo que ha generado debate sobre la viabilidad del proceso.

Analistas señalan que una eventual convocatoria podría tener implicaciones políticas internas y externas, particularmente en la relación con aliados occidentales. Estados Unidos y la Unión Europea han respaldado financieramente y militarmente a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

El contexto geopolítico sigue siendo complejo, con frentes activos y negociaciones diplomáticas en curso. La discusión sobre elecciones también se vincula a la legitimidad democrática y al fortalecimiento institucional en medio del conflicto.

Relevancia para Ecuador:

Aunque se trata de un escenario lejano, el conflicto en Ucrania tiene impacto global en mercados energéticos y estabilidad internacional. Ecuador, como economía abierta, puede verse afectado indirectamente por variaciones en precios y dinámica comercial.

Foto de portada: Volodímir Zelenski durante una comparecencia ante la prensa en Kiev.

Crédito: Europa Press / El País.