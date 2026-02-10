Narges Mohammadi, Nobel de la Paz 2023, condenada a seis años de cárcel en Irán

martes, febrero 10, 2026

La activista iraní y Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, fue condenada a seis años de prisión por el régimen iraní, en un nuevo episodio de represión contra defensores de derechos humanos.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Narges Mohammadi, reconocida internacionalmente por su lucha en favor de los derechos humanos y de las mujeres en Irán, fue condenada a seis años de cárcel por las autoridades judiciales del país. La sentencia se suma a un largo historial de persecución contra la activista, quien ha pasado buena parte de su vida entre prisiones, procesos judiciales y restricciones.

Mohammadi recibió el Premio Nobel de la Paz en 2023 por su firme oposición a la pena de muerte y por su defensa de las libertades fundamentales, especialmente los derechos de las mujeres iraníes. Su condena ha generado una ola de reacciones de organismos internacionales, gobiernos y organizaciones de derechos humanos, que denuncian la falta de garantías judiciales y la criminalización del activismo pacífico.

Según sus defensores, los cargos en su contra están vinculados a actividades consideradas “subversivas” por el régimen, como denunciar abusos, participar en campañas por la igualdad de género y mantener contacto con organizaciones internacionales.

La situación de Mohammadi pone nuevamente en el centro del debate la represión política en Irán y el costo personal que enfrentan quienes desafían al poder desde la sociedad civil. Para muchos observadores, su condena contradice el reconocimiento internacional que representa el Nobel de la Paz y evidencia la brecha entre los compromisos internacionales y la realidad interna del país.

Relevancia para Ecuador:

El caso recuerda la importancia de la defensa global de los derechos humanos y el valor de la libertad de expresión, principios que también deben ser protegidos y fortalecidos en América Latina.

Foto de portada: Narges Mohammadi, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023.

Crédito: AFP