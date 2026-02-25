La mayoría de los estadounidenses considera que Trump se está volviendo “errático” con la edad

miércoles, febrero 25, 2026

Una encuesta reciente revela que un número significativo de ciudadanos en Estados Unidos percibe que Donald Trump muestra comportamientos más impredecibles a medida que avanza en edad, lo que reabre el debate sobre liderazgo, estabilidad y aptitud presidencial.

Tiempo de lectura: 1 minuto

Una nueva encuesta nacional en Estados Unidos indica que una parte considerable de la población considera que Donald Trump se está volviendo más “errático” con la edad. El sondeo, difundido en medios internacionales, refleja una creciente preocupación sobre el comportamiento y la estabilidad del exmandatario en el actual escenario político.

El estudio señala que, aunque Trump mantiene una base sólida de apoyo, existe una percepción cada vez más extendida —incluso entre votantes independientes— de que su estilo se ha vuelto más impredecible. La edad de los líderes políticos vuelve así al centro del debate público, en un país donde tanto figuras demócratas como republicanas superan ampliamente los 70 años.

La discusión no es nueva en la política estadounidense. La salud física y mental de los candidatos ha sido objeto de escrutinio constante, especialmente en campañas marcadas por una fuerte polarización. En este contexto, la percepción de “erraticidad” puede influir en sectores indecisos del electorado, particularmente en un año preelectoral clave.

Analistas señalan que la narrativa sobre la edad puede convertirse en un factor estratégico tanto para adversarios como para aliados. Mientras sus simpatizantes destacan experiencia y firmeza, sus críticos enfatizan señales de impulsividad o cambios de tono en declaraciones públicas recientes.

El debate, más allá de la figura de Trump, vuelve a plantear una pregunta estructural en la democracia estadounidense: ¿hasta qué punto la edad influye en la percepción de liderazgo y capacidad de gobierno?

Relevancia para Ecuador:

Estados Unidos sigue siendo un socio político y económico fundamental para Ecuador. Cualquier cambio en la dinámica electoral estadounidense puede impactar en comercio, migración y cooperación bilateral, por lo que la evolución del liderazgo en ese país merece atención regional.

Foto de portada: Donald Trump durante una actividad oficial reciente en Estados Unidos.

Crédito: Kevin Lamarque (REUTERS)