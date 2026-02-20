La guerra entre Estados Unidos e Irán podría comenzar “antes de lo que creemos”

viernes, febrero 20, 2026

Las tensiones entre Washington y Teherán se intensifican tras nuevas advertencias del presidente estadounidense, quien dio un plazo de diez días que podría marcar un punto de quiebre en el conflicto.

Tiempo de lectura: 2 minutos

La confrontación entre Estados Unidos e Irán ha entrado en una fase de máxima tensión, luego de que el presidente estadounidense emitiera un ultimátum que, según medios internacionales, podría derivar en acciones militares en un corto plazo. El plazo de diez días anunciado públicamente ha encendido las alarmas diplomáticas y militares en Medio Oriente.

El gobierno iraní ha respondido con firmeza, advirtiendo que cualquier ataque tendría consecuencias “impredecibles” para la estabilidad regional. Analistas internacionales señalan que el intercambio de amenazas no solo incrementa el riesgo de una confrontación directa, sino que podría involucrar a actores regionales aliados de ambos países.

En los últimos años, las disputas en torno al programa nuclear iraní, las sanciones económicas y los movimientos militares en el Golfo Pérsico han alimentado un clima de permanente desconfianza. Sin embargo, el actual nivel de retórica eleva el riesgo a un escenario más complejo.

La comunidad internacional observa con preocupación el posible impacto en los mercados energéticos y en la seguridad global. Un conflicto abierto podría afectar el suministro de petróleo, elevar los precios internacionales y generar inestabilidad política en varias regiones.

La diplomacia aún no está cerrada, pero el margen de maniobra parece estrecharse. Las próximas jornadas serán determinantes para saber si prevalece la negociación o si el mundo presencia una nueva escalada militar de alto impacto.

Relevancia para Ecuador:

Aunque el conflicto se desarrolla lejos de América Latina, Ecuador podría verse afectado por el encarecimiento del petróleo, la volatilidad de los mercados internacionales y las repercusiones geopolíticas globales. La estabilidad económica nacional depende, en parte, de estos equilibrios externos.

Foto de portada: El líder supremo iraní y el presidente estadounidense en una imagen simbólica que refleja la creciente tensión entre ambos países.

Crédito: Lightspring/ShutterStock; Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS.