Participa en el Diálogo Nacional
Fallece Willie Colón, ícono de la salsa urbana, a los 75 años

Redacción
domingo, febrero 22, 2026
El músico y compositor Willie Colón, figura central en la transformación de la salsa en un fenómeno urbano y global, falleció a los 75 años, dejando un legado musical que marcó a varias generaciones en América Latina y Estados Unidos.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

La música latina despide a uno de sus grandes referentes. Willie Colón, trombonista, productor y compositor, falleció a los 75 años, cerrando una trayectoria que redefinió la salsa como expresión urbana, social y política.

 

Colón fue protagonista de una etapa decisiva en la evolución del género durante las décadas de 1960 y 1970, cuando la salsa se consolidó como identidad cultural de las comunidades latinas en Nueva York. Sus colaboraciones con Héctor Lavoe marcaron un antes y un después en la historia del ritmo caribeño.

 

Con un estilo innovador, incorporó sonidos más crudos y urbanos, alejándose de las orquestaciones tradicionales para conectar con una nueva generación. Temas como El malo, Calle Luna, Calle Sol o Periódico de ayer se convirtieron en clásicos inmortales.

 

Más allá de la música, Colón también participó en proyectos sociales y políticos, ampliando su influencia pública. Su muerte ha generado reacciones en todo el continente, donde artistas y seguidores recuerdan su aporte a la identidad musical latinoamericana.

 

El legado de Willie Colón trasciende el escenario: su obra forma parte de la memoria colectiva de millones de personas.

 

Relevancia para Ecuador:

La salsa ha sido parte fundamental de la cultura musical ecuatoriana. La influencia de Willie Colón marcó generaciones de músicos y oyentes en el país. Su partida representa no solo una pérdida artística, sino el cierre de una etapa histórica en la música latina.

 

Pie de foto: Willie Colón durante una presentación en vivo, consolidado como uno de los grandes referentes de la salsa urbana.

Crédito: AFP

