Comenzaron los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, una cita histórica para el deporte mundial

domingo, febrero 8, 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 se inauguraron oficialmente este viernes, con una ceremonia inédita en dos sedes y ya entraron en fase de competencias, marcando un nuevo capítulo para el olimpismo y para el deporte de invierno a nivel global.

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 comenzaron oficialmente el viernes 6 de febrero, con una ceremonia inaugural sin precedentes realizada de manera simultánea en Milán y Cortina d’Ampezzo, las dos principales ciudades anfitrionas. El evento, centrado en el concepto de armonía, dio inicio a una edición histórica del olimpismo, que combina tradición, innovación y descentralización territorial.

Tras la ceremonia de apertura, las competencias ya están en marcha en distintas sedes italianas, con la participación de miles de atletas provenientes de decenas de países. En esta edición se disputan disciplinas emblemáticas de los Juegos de Invierno, como esquí alpino, esquí de fondo, biatlón, patinaje artístico, patinaje de velocidad, hockey sobre hielo, snowboard y salto de esquí, entre otras.

Históricamente, las grandes potencias de los Juegos Olímpicos de Invierno han sido países como Noruega, Alemania, Estados Unidos, Canadá y Austria, que suelen liderar el medallero gracias a su tradición y desarrollo en deportes de hielo y nieve. Sin embargo, Milano-Cortina 2026 también refleja una creciente diversidad, con una mayor presencia de atletas provenientes de regiones no tradicionales, incluidos países de América Latina.

Si bien la participación latinoamericana en los Juegos de Invierno es limitada, varios deportistas de la región compiten en disciplinas específicas, especialmente en esquí alpino y de fondo, representando un avance simbólico para países sin climas invernales extremos. Su presencia refuerza el carácter inclusivo del movimiento olímpico y el alcance global del evento.

Además del aspecto deportivo, los Juegos Olímpicos de Invierno tienen un impacto significativo en la economía y la proyección internacional de Italia. La organización del evento impulsa el turismo, la infraestructura y la visibilidad global del país, mientras que la realización en múltiples sedes busca dejar un legado sostenible a largo plazo.

Relevancia para Ecuador:

Aunque Ecuador no cuenta con atletas en competencia, el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 reafirma el valor universal del deporte y la capacidad del olimpismo para integrar a países y culturas de todo el mundo, un mensaje que también conecta con el público ecuatoriano.

Foto de portada: Competencia de esquí alpino durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, inaugurados oficialmente este viernes en Italia.

Crédito: Imagen de referencia / archivo