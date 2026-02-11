LOADING

Caso Goleada: estos son los delitos que llevaron a la detención del alcalde de Guayaquil, al presidente de Barcelona y otros 9 imputados

Redacción
miércoles, febrero 11, 2026
La Fiscalía ejecutó un amplio operativo que derivó en la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, del presidente de Barcelona SC y de otras nueve personas, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos vinculado a redes empresariales y deportivas.
Tiempo de lectura: 2 minutos

El denominado caso Goleada se ha convertido en uno de los procesos judiciales más sensibles de los últimos años en Ecuador, al involucrar a figuras de alto perfil político, empresarial y deportivo. La Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos simultáneos y detenciones contra doce personas, entre ellas Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y su hermano, el presidente del club Barcelona Sporting Club.

 

Según la investigación fiscal, la red habría operado mediante un entramado de empresas vinculadas entre sí, utilizando facturación presuntamente falsa y movimientos financieros irregulares para justificar ingresos de origen ilícito. Las autoridades sostienen que parte de estas operaciones se habrían canalizado a través de contratos comerciales y auspicios relacionados con actividades deportivas.

 

El Ministerio Público señala que el caso se sustenta en informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que detectaron movimientos inusuales de dinero, así como en cruces de información bancaria y societaria. Los delitos investigados incluyen lavado de activos, asociación ilícita y otros posibles ilícitos económicos.

 

La detención de un alcalde en funciones y de dirigentes deportivos ha generado un fuerte impacto político y social, especialmente en Guayaquil, donde Álvarez fue electo con una votación significativa. Sus abogados han rechazado las acusaciones y aseguran que se trata de una persecución política, mientras que la Fiscalía insiste en que el proceso se basa en evidencia técnica y financiera.

 

El caso entra ahora en una fase clave, en la que los jueces deberán evaluar la legalidad de las detenciones y las medidas cautelares, mientras avanza la instrucción fiscal.

 

Relevancia para Ecuador:
El caso Goleada pone nuevamente en el centro del debate la lucha contra el lavado de activos, la transparencia en la gestión pública y la necesidad de fortalecer los controles sobre las relaciones entre política, empresas y deporte en el país.

 

Foto de portada: Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, durante un acto público en la ciudad.
Crédito: Fotografía tomada de la cuenta de X (Twitter) @aquilesalvarez.

Tags:
