Bad Bunny reivindicó en el Super Bowl una América que es más que Estados Unidos

martes, febrero 10, 2026

El artista puertorriqueño Bad Bunny aprovechó su aparición en el espectáculo del Super Bowl para lanzar un mensaje cultural y político, reivindicando una identidad latinoamericana que trasciende las fronteras de Estados Unidos.

La presencia de Bad Bunny en el espectáculo del Super Bowl volvió a demostrar que el evento deportivo más visto del mundo es también una plataforma de alto impacto cultural. Durante su participación, el artista puertorriqueño utilizó símbolos, música y gestos que apuntaron a una idea clara: América es mucho más que Estados Unidos.

Uno de los momentos más comentados fue cuando el cantante enarboló la bandera de Puerto Rico, un gesto cargado de significado político y cultural. Para muchos analistas, se trató de una reivindicación explícita de la identidad latina dentro de un escenario históricamente dominado por narrativas anglosajonas.

La propuesta artística de Bad Bunny no se limitó al espectáculo musical. El mensaje se apoyó en la visibilidad de la lengua española, en ritmos caribeños y en una estética que celebró la diversidad cultural de América Latina. Medios internacionales destacaron que el artista convirtió su aparición en una declaración de orgullo latino ante millones de espectadores.

El impacto fue inmediato en redes sociales, donde el gesto fue celebrado por amplios sectores del público latino, pero también generó debate en espacios más conservadores. No es la primera vez que Bad Bunny utiliza su visibilidad global para posicionarse sobre temas identitarios y sociales, consolidándose como una figura cultural con peso más allá de la música.

Relevancia para Ecuador:

La visibilidad de la cultura latinoamericana en escenarios globales refuerza el valor de la identidad regional y abre espacios de reconocimiento para artistas y expresiones culturales de países como Ecuador.

Foto de portada: Bad Bunny enarbola la bandera de Puerto Rico durante su actuación en el Super Bowl.

Crédito: Mark J. Terrill / AP–LaPresse