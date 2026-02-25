LOADING

Amazon supera a Walmart como la empresa con más ventas del mundo

Redacción
miércoles, febrero 25, 2026
Por primera vez, Amazon supera a Walmart en facturación anual y se convierte en la empresa con mayores ventas globales, impulsada por su expansión digital y logística.
Amazon ha alcanzado un hito histórico al superar a Walmart como la empresa con mayor facturación del mundo. El logro marca un cambio estructural en el comercio global, donde el modelo digital y la expansión logística han redefinido la competencia.

 

Durante décadas, Walmart encabezó el ranking mundial gracias a su red de tiendas físicas y su volumen de ventas minoristas. Sin embargo, el crecimiento sostenido de Amazon en comercio electrónico, servicios en la nube y diversificación de productos ha inclinado la balanza.

 

El gigante fundado por Jeff Bezos ha fortalecido su infraestructura tecnológica y su red de distribución global, integrando inteligencia de datos, entregas rápidas y una oferta cada vez más amplia. Además, el auge del comercio digital tras la pandemia consolidó hábitos de consumo que favorecen las plataformas en línea.

 

La competencia entre ambos grupos refleja una transformación más amplia del mercado: del retail tradicional hacia modelos híbridos y digitales. Walmart, por su parte, también ha invertido fuertemente en comercio electrónico para no perder terreno.

 

Este cambio en el liderazgo mundial simboliza la consolidación de la economía digital como motor principal de facturación global.

 

Relevancia para Ecuador:

El avance de plataformas digitales impacta directamente en mercados emergentes como Ecuador, donde el comercio electrónico crece sostenidamente. Comprender estas tendencias resulta clave para empresas locales que buscan adaptarse al nuevo entorno competitivo.

 

Foto de portada: Amazon lidera la facturación mundial por primera vez, superando a Walmart gracias a su crecimiento digital.
Crédito: Composición Semana/ Getty Images/ EFE

