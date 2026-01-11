Trump endurece su discurso contra Irán y amenaza directamente a Jamenei

domingo, enero 11, 2026

Una declaración del senador Lindsey Graham eleva la tensión entre Estados Unidos e Irán, al advertir que Donald Trump ordenaría matar al líder supremo iraní si continúan las ejecuciones de manifestantes.

Tiempo de lectura: 2 minutos

La tensión entre Estados Unidos e Irán alcanzó un nuevo nivel tras las declaraciones del senador republicano Lindsey Graham, quien afirmó que el expresidente Donald Trump estaría dispuesto a ordenar la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, si el régimen persiste en el asesinato de manifestantes. La advertencia fue interpretada como una señal de endurecimiento extremo del discurso estadounidense frente a Teherán.

Según Graham, la política de tolerancia cero frente a la represión interna en Irán sería uno de los ejes centrales de una eventual nueva administración Trump. El senador aseguró que el líder republicano considera inaceptable la continuidad de ejecuciones y represiones violentas contra civiles que protestan por libertades políticas y condiciones económicas.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte deterioro de las relaciones bilaterales, marcado por sanciones económicas, enfrentamientos indirectos en Medio Oriente y recientes ataques con misiles en la región. Irán, por su parte, ha rechazado categóricamente cualquier amenaza y ha acusado a Washington de injerencia directa en sus asuntos internos.

Analistas internacionales advierten que este tipo de mensajes incrementa el riesgo de una escalada militar, especialmente en un escenario electoral estadounidense donde la política exterior vuelve a ocupar un lugar central. La figura de Jamenei, símbolo del poder religioso y político iraní, convierte la amenaza en un punto de máxima sensibilidad geopolítica.

Mientras tanto, organismos de derechos humanos continúan denunciando ejecuciones y detenciones masivas en Irán, lo que mantiene el tema en la agenda internacional y refuerza el clima de confrontación.

Relevancia para Ecuador:

El aumento de tensiones entre Estados Unidos e Irán puede impactar en los mercados energéticos globales y en la estabilidad internacional, factores que inciden directamente en economías dependientes del comercio y del precio del petróleo como la ecuatoriana.

Foto de portada: El ayatolá Alí Jamenei y el expresidente Donald Trump, con símbolos de ambos países y un escenario de conflicto como fondo.

Crédito: The Jerusalem Post