Gustavo Petro lanza advertencia de tomar las armas tras arremetida de Donald Trump

martes, enero 6, 2026

El presidente colombiano Gustavo Petro elevó el tono del discurso político tras declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, generando preocupación por el mensaje y su contexto regional.

Las relaciones políticas en el continente sumaron un nuevo episodio de tensión tras las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien reaccionó con dureza a recientes pronunciamientos del expresidente estadounidense Donald Trump. En un discurso pronunciado durante una ceremonia oficial de ascensos militares en Bogotá, Petro afirmó que “volvería a tomar las armas”, una frase que rápidamente generó reacciones dentro y fuera del país.

Aunque el mandatario colombiano matizó posteriormente el alcance de sus palabras, el mensaje fue interpretado como una advertencia política en un contexto ya marcado por tensiones ideológicas, el debate migratorio y la situación en Venezuela. Analistas coinciden en que el lenguaje utilizado resulta especialmente sensible en una región con una historia reciente de conflictos armados.

Las declaraciones se produjeron luego de que Trump endureciera su retórica sobre América Latina, vinculando temas de seguridad, migración y narcotráfico. Petro, exguerrillero del M-19, ha defendido su pasado como parte de un proceso político ya cerrado, pero sus palabras reabren debates sobre el uso del simbolismo armado en la política contemporánea.

Desde sectores de la oposición colombiana se cuestionó la oportunidad y el tono del mensaje presidencial, mientras que aliados del gobierno insistieron en que se trató de una metáfora política frente a lo que consideran una ofensiva ideológica externa.

El episodio refleja cómo el clima electoral en Estados Unidos y los discursos de confrontación terminan teniendo efectos colaterales en la estabilidad del debate político regional.

Relevancia para Ecuador

Ecuador comparte frontera, dinámicas de seguridad y flujos migratorios con Colombia. Escalamientos discursivos de este tipo influyen directamente en el clima político y regional.

Foto de portada: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló en una ceremonia de ascensos militares este lunes, en Bogotá (Colombia).

Crédito: EFE