Ecuador y Estados Unidos refuerzan cooperación para combatir el crimen en la frontera con Colombia

martes, enero 27, 2026

Ecuador y Estados Unidos anunciaron un acuerdo de cooperación para fortalecer las acciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional en la frontera con Colombia, una región estratégica marcada por el narcotráfico, el tráfico de armas y la presencia de grupos armados irregulares.

El anuncio se produjo tras la visita a Quito del subsecretario de Guerra para Asuntos del Hemisferio Occidental, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Joseph M. Humire, quien mantuvo reuniones oficiales con autoridades ecuatorianas, entre ellas la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Najas, sede de la Cancillería ecuatoriana.

Según información oficial, el acuerdo contempla el fortalecimiento del intercambio de información, cooperación técnica y apoyo en materia de seguridad fronteriza, con énfasis en la lucha contra organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera. Estados Unidos reiteró su respaldo a Ecuador en el enfrentamiento a redes de narcotráfico y economías ilegales que afectan la estabilidad regional.

La frontera norte de Ecuador ha sido escenario de un incremento de la violencia en los últimos años, con impactos directos en comunidades locales y en la seguridad nacional. Las autoridades ecuatorianas han señalado que la cooperación internacional resulta clave para enfrentar amenazas que superan las capacidades de un solo país.

Desde Washington, el gobierno estadounidense ha subrayado que la seguridad regional es una prioridad compartida y que Ecuador cumple un rol estratégico en la contención del crimen transnacional en Sudamérica. El acuerdo se enmarca en una política más amplia de cooperación hemisférica en seguridad.

Relevancia para Ecuador:

El fortalecimiento de la cooperación con Estados Unidos refuerza la capacidad del país para enfrentar el crimen organizado en una zona crítica, con impacto directo en la seguridad nacional y regional.

Foto de portada: El subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Joseph M. Humire (i), y la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, durante su reunión en el Palacio de Najas, en Quito.

Crédito: EFE / Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador