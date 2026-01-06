Cómo luciría un Estados Unidos sin migrantes

martes, enero 6, 2026

Un ejercicio periodístico revela el impacto profundo que tendría una política de “cero migración” en la economía, los servicios y la vida cotidiana de Estados Unidos, desmontando mitos y mostrando una realidad marcada por ausencias visibles e invisibles.

La hipótesis de un Estados Unidos sin migrantes deja de ser un simple debate político para convertirse en un escenario inquietante cuando se la observa desde la vida cotidiana. Un reciente análisis publicado por The New York Times plantea cómo se verían las calles, los comercios y los servicios esenciales si la migración desapareciera abruptamente del país, como proponen algunos discursos de línea dura impulsados por el entorno del expresidente Donald Trump.

El resultado es un país con restaurantes cerrados, supermercados desabastecidos, obras detenidas y sectores clave —como agricultura, construcción, salud y servicios— gravemente afectados. Los migrantes representan una parte sustancial de la fuerza laboral estadounidense, especialmente en trabajos que sostienen la economía real y que, en muchos casos, los ciudadanos locales no cubren.

El reportaje también subraya el impacto fiscal: lejos de ser una carga, los migrantes aportan miles de millones de dólares en impuestos y contribuciones, incluso cuando no acceden plenamente a los beneficios del Estado. Su ausencia provocaría un encarecimiento de servicios, caída de la productividad y menor dinamismo económico.

Más allá de las cifras, el ejercicio visual es contundente. Calles semivacías, comercios apagados y barrios despersonalizados revelan que la migración no es un fenómeno marginal, sino una pieza estructural de la sociedad estadounidense contemporánea.

El análisis llega en un momento clave del debate electoral en Estados Unidos, donde la migración vuelve a ser utilizada como eje de confrontación política, a menudo desconectada de la evidencia empírica.

Relevancia para Ecuador:

Ecuador es un país de migrantes. Comprender el verdadero impacto de la migración en economías desarrolladas permite desmontar discursos simplistas y valorar el aporte de millones de ecuatorianos en el exterior.

Foto de portada: Estados Unidos sin latinos. Una calle cualquiera en Nueva York.

Crédito: The New York Times