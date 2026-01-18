China exige a Venezuela pagar deuda heredada del chavismo que llegaría a US$20.000 millones

Participa en el Diálogo Nacional
El gobierno de China ha elevado la presión sobre Venezuela para que cumpla con el pago de una deuda que, según estimaciones, alcanzaría los US$20.000 millones y que fue contraída durante los años de mayor cooperación entre Pekín y el chavismo. La exigencia marca un cambio significativo en la relación entre ambos países, históricamente caracterizada por créditos blandos y acuerdos estratégicos en el sector energético.
Durante más de una década, China financió a Venezuela mediante préstamos respaldados por petróleo, convirtiéndose en uno de sus principales acreedores internacionales. Sin embargo, el colapso de la producción petrolera venezolana, sumado a la crisis económica y a las sanciones internacionales, ha dificultado el cumplimiento de esos compromisos.
De acuerdo con analistas, Pekín busca ahora asegurar el retorno de sus inversiones y reducir su exposición financiera en un país con alta inestabilidad política y económica. La exigencia de pago se produce en un momento en que el gobierno venezolano enfrenta severas limitaciones fiscales y dificultades para acceder a financiamiento externo.
El endurecimiento de la postura china también es interpretado como una señal para otros países de la región: China estaría revisando su estrategia de financiamiento en América Latina, priorizando proyectos más rentables y reduciendo el apoyo a gobiernos con alto riesgo de impago.
Relevancia para Ecuador:
La situación es relevante para Ecuador, que mantiene relaciones financieras y comerciales con China, ya que evidencia un cambio en la política crediticia de Pekín hacia la región y refuerza la necesidad de una gestión responsable de la deuda externa.
