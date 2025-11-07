Shakira hace historia y llega a Quito con su gira “Las Mujeres ya no lloran”

viernes, noviembre 7, 2025

Shakira regresa a Ecuador después de siete años, con tres conciertos en Quito, este sábado, domingo y martes, dentro de su gira mundial Las Mujeres ya no lloran. Las entradas están agotadas y se espera la llegada de más de 100.000 admiradores de todo el país.

La expectativa en Quito es total. Shakira ofrecerá tres presentaciones —sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre— en el Estadio Olímpico Atahualpa, como parte de su gira mundial Las Mujeres ya no lloran, reconocida por Billboard como una de las más exitosas del año. La artista colombiana vuelve a Ecuador después de más de una década, con un espectáculo que fusiona sus nuevos temas con los grandes clásicos de su carrera.

El impacto de los conciertos se extiende más allá de lo musical: hoteles, restaurantes y comercios de la capital reportan ocupación plena. El Ministerio de Turismo estima que los visitantes nacionales e internacionales generarán un movimiento económico superior a los 10 millones de dólares durante el fin de semana. La organización del evento prevé una asistencia total que superará las 100.000 personas en las tres fechas, con público proveniente de todas las provincias.

La gira, con más de 60 conciertos previstos en el mundo, ha consolidado a Shakira como una figura global del pop latino y símbolo de empoderamiento femenino. Su regreso a los escenarios este año ha sido aclamado por la crítica y sus seguidores.

Relevancia para Ecuador:

La visita de Shakira refuerza la posición de Quito como destino de grandes eventos internacionales, con un impacto económico positivo y una proyección cultural que fortalece el turismo y la identidad musical latinoamericana.

Foto de portada: Shakira durante uno de los conciertos de su gira Las Mujeres ya no lloran, que llega a Quito este fin de semana.

Crédito: EFE / Portafolio