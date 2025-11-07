LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Shakira hace historia y llega a Quito con su gira “Las Mujeres ya no lloran”

Redacción
viernes, noviembre 7, 2025
Shakira regresa a Ecuador después de siete años, con tres conciertos en Quito, este sábado, domingo y martes, dentro de su gira mundial Las Mujeres ya no lloran. Las entradas están agotadas y se espera la llegada de más de 100.000 admiradores de todo el país.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

La expectativa en Quito es total. Shakira ofrecerá tres presentaciones —sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre— en el Estadio Olímpico Atahualpa, como parte de su gira mundial Las Mujeres ya no lloran, reconocida por Billboard como una de las más exitosas del año. La artista colombiana vuelve a Ecuador después de más de una década, con un espectáculo que fusiona sus nuevos temas con los grandes clásicos de su carrera.

El impacto de los conciertos se extiende más allá de lo musical: hoteles, restaurantes y comercios de la capital reportan ocupación plena. El Ministerio de Turismo estima que los visitantes nacionales e internacionales generarán un movimiento económico superior a los 10 millones de dólares durante el fin de semana. La organización del evento prevé una asistencia total que superará las 100.000 personas en las tres fechas, con público proveniente de todas las provincias.

La gira, con más de 60 conciertos previstos en el mundo, ha consolidado a Shakira como una figura global del pop latino y símbolo de empoderamiento femenino. Su regreso a los escenarios este año ha sido aclamado por la crítica y sus seguidores.

Relevancia para Ecuador:
La visita de Shakira refuerza la posición de Quito como destino de grandes eventos internacionales, con un impacto económico positivo y una proyección cultural que fortalece el turismo y la identidad musical latinoamericana.

Foto de portada: Shakira durante uno de los conciertos de su gira Las Mujeres ya no lloran, que llega a Quito este fin de semana.
Crédito: EFE / Portafolio

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

Sabrina Carpenter, Billie Eilish y Shakira actuarán en la gala de los Grammy
¿Qué es Playback? La controversia con Shakira en la Copa América 2024
Shakira se presentará en la final de la Copa América 2024
Shakira, la tarjeta rosa y otras rarezas de la Copa América

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com