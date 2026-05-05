Shakira reúne a dos millones de personas en Río y reafirma su reinado global

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Shakira volvió a demostrar su enorme poder de convocatoria al reunir a cerca de dos millones de personas en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.
El evento no solo fue un concierto, sino un fenómeno cultural que evidenció su vigencia y su alcance global.
A lo largo de su carrera, la artista ha logrado reinventarse constantemente, conectando con distintas generaciones y manteniendo relevancia en la industria musical.
El espectáculo en Brasil fue una muestra de esa conexión: un público masivo, diverso y completamente entregado.
Más allá de la música, Shakira representa una figura cultural que trasciende fronteras y proyecta la identidad latinoamericana en el mundo.
Su éxito también habla de la capacidad de la industria cultural de movilizar economías locales y generar impacto turístico.
El concierto en Copacabana se inscribe así en una tendencia creciente de eventos masivos como motores de visibilidad global.
Relevancia para Ecuador:
La noticia es relevante por el impacto cultural y económico que generan estos eventos, especialmente en la región.
Además, refuerza el valor de la industria creativa como motor de desarrollo y proyección internacional.
Foto de portada: La cantante Shakira durante su multitudinario concierto en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.
Crédito: Silvia Izquierdo (AP)
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