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Shakira reúne a dos millones de personas en Río y reafirma su reinado global

Redacción
martes, mayo 5, 2026
La cantante colombiana congregó a una multitud histórica en Copacabana, consolidando su impacto global y su conexión con el público latinoamericano.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

Shakira volvió a demostrar su enorme poder de convocatoria al reunir a cerca de dos millones de personas en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

 

El evento no solo fue un concierto, sino un fenómeno cultural que evidenció su vigencia y su alcance global.

 

A lo largo de su carrera, la artista ha logrado reinventarse constantemente, conectando con distintas generaciones y manteniendo relevancia en la industria musical.

 

El espectáculo en Brasil fue una muestra de esa conexión: un público masivo, diverso y completamente entregado.

 

Más allá de la música, Shakira representa una figura cultural que trasciende fronteras y proyecta la identidad latinoamericana en el mundo.

 

Su éxito también habla de la capacidad de la industria cultural de movilizar economías locales y generar impacto turístico.

 

El concierto en Copacabana se inscribe así en una tendencia creciente de eventos masivos como motores de visibilidad global.

 

Relevancia para Ecuador:

La noticia es relevante por el impacto cultural y económico que generan estos eventos, especialmente en la región.

Además, refuerza el valor de la industria creativa como motor de desarrollo y proyección internacional.

 

Foto de portada: La cantante Shakira durante su multitudinario concierto en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.
Crédito: Silvia Izquierdo (AP)

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