Ecuador y la Unión Europea inician negociaciones para acuerdo sobre inversión sostenible

miércoles, noviembre 12, 2025

Ecuador y la Unión Europea abrieron en Bruselas las conversaciones para un Acuerdo sobre Inversión Sostenible que busca fortalecer la cooperación económica y ambiental, alineando las inversiones extranjeras con criterios de sostenibilidad y responsabilidad social.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Ecuador y la Unión Europea iniciaron en Bruselas la primera ronda de negociaciones para alcanzar un Acuerdo sobre Inversión Sostenible, con el objetivo de establecer un marco que promueva la llegada de capital extranjero bajo principios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza.

El Ministerio de Producción informó que esta nueva etapa se enmarca en la política de apertura económica impulsada por el Gobierno ecuatoriano, que busca atraer inversiones de largo plazo con estándares internacionales. El acuerdo podría incluir mecanismos de protección recíproca, transparencia regulatoria y promoción de energías limpias, además de incentivos para la transferencia tecnológica.

La Unión Europea destacó que Ecuador es un socio estratégico en Sudamérica y valoró su compromiso con la economía verde y la reducción de emisiones. La agenda incluye temas sensibles como derechos laborales, participación de comunidades locales y medidas de adaptación al cambio climático.

De concretarse, este tratado reforzaría el marco ya existente del Acuerdo Comercial Multipartes, que ha permitido un incremento del intercambio bilateral superior al 20% en los últimos cinco años.

Relevancia para Ecuador:

Este diálogo consolida la posición del país como destino de inversión confiable y sostenible, y podría abrir nuevas oportunidades para sectores como energías renovables, agroindustria y tecnología verde.

Imagen de portada: Banderas de Ecuador y la Unión Europea ondeando juntas sobre mapa mundial.

Crédito: Imagen generada por IA, edición Dialoguemos.ec