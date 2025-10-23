Sanae Takaichi, exbaterista de heavy metal y admiradora de Margaret Thatcher, se convierte en la primera mujer en gobernar Japón

jueves, octubre 23, 2025

La política japonesa Sanae Takaichi, reconocida por su carácter firme, su pasado como baterista de heavy metal y su admiración por Margaret Thatcher, fue elegida primera ministra de Japón. Su ascenso marca un hecho histórico: es la primera mujer en liderar el país, en una sociedad donde la política ha sido tradicionalmente dominada por hombres.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Japón vive un momento histórico con la elección de Sanae Takaichi como su nueva primera ministra, la primera mujer en ocupar ese cargo. Su trayectoria combina una historia personal singular —fue baterista de una banda de heavy metal durante su juventud universitaria— con una carrera política marcada por la disciplina, el nacionalismo y la admiración por figuras conservadoras como Margaret Thatcher, a quien considera su modelo de liderazgo.

A sus 63 años, Takaichi representa la continuidad del ala más conservadora del Partido Liberal Democrático (PLD), el mismo que lideró el fallecido Shinzō Abe, de quien fue cercana colaboradora. Su llegada al poder simboliza una apertura cultural en una nación que ha tardado décadas en incorporar a las mujeres en los más altos niveles de decisión política.

La nueva mandataria ha prometido fortalecer la seguridad nacional, impulsar la economía y mantener una postura firme frente a China y Corea del Norte. También ha subrayado su intención de mantener una estrecha alianza con Estados Unidos y de reforzar la participación internacional de Japón en temas de innovación y defensa.

Su elección no solo rompe barreras políticas y de género, sino que envía un mensaje de cambio dentro del orden conservador japonés. Sin embargo, analistas advierten que enfrentará grandes desafíos: la desigualdad de género, la crisis demográfica y el lento crecimiento económico.

Relevancia para Ecuador:

El liderazgo de Sanae Takaichi representa un hito global en materia de igualdad política. Su llegada al poder refleja cómo las mujeres pueden conquistar los espacios más altos incluso en culturas tradicionalmente conservadoras. Su mandato influirá en la política asiática y tendrá efectos en la economía mundial y las relaciones comerciales con América Latina, incluido Ecuador.

Foto de portada: Sanae Takaichi, nueva primera ministra de Japón, fue baterista de heavy metal y es admiradora de Margaret Thatcher. Su elección marca un hito en la historia política japonesa.

Crédito: AFP