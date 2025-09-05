Niños desde los 5 años recibirán clases de manejo seguro de armas en EE. UU. polémica medida

viernes, septiembre 5, 2025

Un nuevo programa en Estados Unidos permitirá que niños de apenas cinco años reciban formación en manejo seguro de armas, lo que ha generado un intenso debate sobre seguridad y cultura armamentista.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Autoridades estatales en EE. UU. anunciaron la implementación de un programa educativo para enseñar a niños, desde los cinco años de edad, a manejar armas de fuego de manera “segura y responsable”. El plan surge como respuesta al creciente número de accidentes domésticos y tiroteos escolares, con el argumento de que la educación temprana podría reducir riesgos.

La medida, sin embargo, ha generado una fuerte polémica. Sus defensores sostienen que los menores, al estar expuestos a armas en sus hogares, deben aprender reglas de seguridad básicas. Los críticos, en cambio, advierten que normalizar el uso de armas desde edades tan tempranas puede aumentar la violencia y perpetuar la crisis armamentista que vive el país.

Organizaciones de derechos humanos y asociaciones médicas han alertado sobre los efectos psicológicos de exponer a niños pequeños a entrenamientos con armas, mientras que legisladores debaten la constitucionalidad de la medida bajo la Segunda Enmienda.

Relevancia para Ecuador:

El debate refleja los dilemas que enfrentan las sociedades con alta tenencia de armas. Para Ecuador, inmerso en su propia crisis de seguridad, la noticia plantea reflexiones sobre el equilibrio entre control de armas, prevención de violencia y protección de los niños.