Los países más afectados por sequías y cambio climático en el mundo

Redacción
lunes, septiembre 1, 2025
Un informe internacional reveló cuáles son los países más golpeados por las sequías asociadas al cambio climático. África y Asia concentran los mayores impactos, aunque América Latina también enfrenta riesgos crecientes.
El cambio climático se manifiesta de forma cada vez más severa en diversas partes del mundo, y las sequías prolongadas se han convertido en uno de sus efectos más devastadores. Un estudio reciente señala que regiones de África, Asia y América Latina enfrentan escenarios críticos que afectan tanto la producción de alimentos como el acceso al agua potable.

Países como Somalia, Etiopía, Sudán y Kenia en África sufren sequías recurrentes que ponen en riesgo a millones de personas y amenazan con crisis humanitarias permanentes. En Asia, naciones como India, Pakistán y Afganistán registran descensos alarmantes en el nivel de sus reservas hídricas.

América Latina tampoco está exenta: Brasil, Chile y México encabezan la lista de países de la región más expuestos, con impactos directos en la agricultura y la seguridad alimentaria. En Ecuador, aunque el impacto ha sido menor, expertos advierten que el país no está libre de los efectos del cambio climático, especialmente en zonas costeras y agrícolas.

El informe advierte que la combinación de sequías con fenómenos extremos como olas de calor y deforestación puede multiplicar los riesgos para la estabilidad económica y social de muchas naciones.

Relevancia para Ecuador:
Aunque no aparece entre los países más críticos, Ecuador debe prepararse para enfrentar los efectos del cambio climático, fortaleciendo sus políticas de gestión del agua y adaptación agrícola para proteger a su población.

Tags:
