La Plaza de Toros de Quito se transformará en arena moderna de eventos

viernes, septiembre 19, 2025

La emblemática Plaza de Toros de Quito será remodelada para convertirse en un espacio moderno de espectáculos, con mejor infraestructura y accesibilidad

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El plan de remodelación de la Plaza de Toros de Quito, contempla transformar este recinto histórico en una arena multiusos capaz de acoger conciertos, presentaciones culturales, ferias y otros espectáculos. Se prevé modernizar la infraestructura, mejorar accesos, instalaciones sanitarias, iluminación, seguridad y confort general. La empresa Citotusa estará a cargo de la gestión y supervisión de la obra.

El proyecto busca revitalizar la zona urbana circundante, incentivar el turismo local y nacional, generar empleo durante las obras, y ampliar las posibilidades culturales para Quito. También se plantea que esta remodelación impulse la descentralización de eventos, para que la capital deje de depender solo de espacios establecidos.

Sin embargo, algunos sectores de ciudadanos y expertos advierten contra los riesgos que pueden surgir: sobrecostos, impacto al patrimonio arquitectónico, gentrificación de los barrios cercanos, y posibles demoras en el cronograma si no se asignan los recursos adecuados.

Relevancia para Ecuador:

Ecuador se beneficiaría de contar con espacios culturales renovados y modernos en su capital, lo que puede dinamizar la agenda cultural, generar empleo y promover el turismo.

La modernización de espacios públicos refleja también un compromiso con mejorar la calidad de vida urbana y ofrecer infraestructuras adecuadas para la ciudadanía. Además, proyectos de esta naturaleza pueden convertirse en referentes para otras ciudades del país que también demandan espacios más seguros y cómodos para eventos de gran escala.