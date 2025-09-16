La aprobación de Donald Trump cae a 37 % entre los votantes latinos

martes, septiembre 16, 2025

Una nueva encuesta revela que el apoyo al presidente Donald Trump entre los votantes latinos en Estados Unidos ha descendido al 37 %, mientras la desaprobación alcanza el 60 %. Los jóvenes y las mujeres lideran el desencanto.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

La aprobación del presidente Donald Trump entre los votantes latinos en Estados Unidos cayó a 37 %, según una encuesta realizada entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre a 800 participantes de origen hispano. El sondeo indica además que el 60 % desaprueba su gestión, una tendencia que revela un creciente malestar con la administración.

El segmento de jóvenes latinos es el más crítico: dos de cada tres encuestados entre 18 y 29 años expresaron su desaprobación, lo que representa un descenso sustancial respecto a meses anteriores. Las mujeres también se muestran especialmente críticas, con un 67 % en contra y apenas un 30 % a favor, mientras que entre los hombres, aunque la caída es menor, también se evidencia un retroceso del apoyo.

Las principales razones que explican esta tendencia son el impacto de la inflación y del costo de vida, así como la percepción de políticas migratorias poco favorables. En contraste, una minoría de latinos continúa respaldando a Trump por su manejo de la seguridad y la economía.

El electorado latino constituye uno de los grupos de mayor crecimiento en Estados Unidos y ha sido decisivo en estados clave. La caída en la aprobación de Trump podría condicionar las estrategias de campaña de los partidos de cara a las elecciones, obligándolos a responder a las demandas de una comunidad diversa que ya no puede ser ignorada.

Relevancia para Ecuador: La evolución de la opinión política de los latinos en Estados Unidos es clave para el futuro de millones de migrantes ecuatorianos. Su peso electoral influye en políticas migratorias y económicas que afectan directamente a la comunidad ecuatoriana residente en Norteamérica y a sus familias en el país.