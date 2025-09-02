Ecuador asciende 17 puestos en el ranking mundial de libertad de expresión

martes, septiembre 2, 2025

El país logró un avance histórico en el índice global de libertad de prensa, subiendo 17 posiciones en comparación con el año anterior.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Ecuador experimentó un salto significativo en el ranking mundial de libertad de expresión, pasando del puesto 110 al 93, según el más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF). El informe destaca avances en la protección de periodistas, mayor acceso a la información pública y una disminución de los casos de censura directa por parte de autoridades.

La vocera del Gobierno señaló que este logro refleja el compromiso institucional por garantizar un clima de respeto a los derechos fundamentales y la consolidación de la democracia. Sin embargo, el informe también advierte que persisten desafíos, como la violencia contra comunicadores en zonas de conflicto con el crimen organizado y la precariedad laboral en los medios.

Este avance ha sido recibido positivamente por gremios y observadores internacionales, que reconocen el esfuerzo, aunque insisten en que aún hay camino por recorrer para garantizar una libertad plena y sin riesgos.

Relevancia para Ecuador:

El ascenso en este ranking fortalece la imagen internacional del país y lo posiciona como un referente regional en apertura democrática. Para los ciudadanos, significa un paso hacia un entorno informativo más libre y plural, esencial para la construcción de consensos y la vigilancia del poder público.