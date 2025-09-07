LOADING

Descubren un núcleo interno sólido en Marte: cambia la visión científica del planeta rojo

Redacción
domingo, septiembre 7, 2025
Un nuevo hallazgo científico confirma la existencia de un núcleo interno sólido en Marte, similar al de la Tierra, lo que redefine la historia y evolución del planeta.
Investigadores internacionales, mediante análisis de ondas sísmicas captadas por la misión InSight de la NASA, determinaron que Marte tiene un núcleo interno sólido compuesto principalmente de hierro y níquel.

Este descubrimiento modifica teorías anteriores que sugerían un núcleo líquido. Según los científicos, este hallazgo permite entender mejor la formación del planeta y sus similitudes con la Tierra, además de abrir nuevas posibilidades en la exploración espacial.

La información ayudará a responder preguntas sobre por qué Marte perdió su campo magnético, condición clave que lo volvió un planeta árido e inhóspito, a diferencia de la Tierra.

Relevancia para Ecuador:
El hallazgo amplía el horizonte científico para todos los países. Para Ecuador, que busca desarrollar capacidades en astronomía y ciencia espacial, representa un incentivo para fomentar la investigación y la cooperación internacional en proyectos de exploración planetaria.

