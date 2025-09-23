Dembelé gana el Balón de Oro 2025 y el PSG es el mejor equipo del mundo

martes, septiembre 23, 2025

El francés Ousmane Dembelé conquistó el Balón de Oro 2025 tras una temporada brillante con el Paris Saint-Germain, que fue galardonado como mejor club del mundo. El premio también reconoció a jóvenes y mujeres: Lamine Yamal volvió a ser elegido como Mejor Jugador Joven y Aitana Bonmatí, del Barcelona, revalidó su reinado en el fútbol femenino.

La edición 2025 del Balón de Oro tuvo como gran protagonista a Ousmane Dembelé. El atacante francés, pieza clave en el Paris Saint-Germain (PSG), recibió el galardón que lo consagra como el mejor futbolista del planeta, en una ceremonia que ratificó el dominio del club parisino en el fútbol mundial. El PSG, impulsado por su reciente triunfo en la Liga de Campeones y un dominio casi absoluto en la liga francesa, fue premiado como el mejor equipo del año, consolidando su estatus como potencia global.

En la categoría femenina, Aitana Bonmatí volvió a escribir historia al ser elegida por segundo año consecutivo como la mejor jugadora del mundo. La mediocampista del Barcelona ha mantenido un nivel sobresaliente, liderando al conjunto catalán en títulos nacionales e internacionales.

La ceremonia también puso en el centro de la escena a las nuevas generaciones. Lamine Yamal, la joven estrella española del Barcelona, repitió como Mejor Jugador Joven, confirmando que su impacto a tan corta edad trasciende fronteras y lo proyecta como una de las grandes figuras del futuro.

El reconocimiento a Dembelé supone la culminación de una carrera marcada por lesiones y altibajos en el pasado, pero también por su capacidad de resiliencia y crecimiento. Su consolidación en el PSG y su aporte decisivo en títulos europeos marcaron la diferencia para que los periodistas especializados lo eligieran como el gran vencedor.

Relevancia para Ecuador

El Balón de Oro 2025 refleja las tendencias del fútbol mundial que también impactan en Ecuador, donde el seguimiento de ligas internacionales es cada vez mayor. El PSG y el Barcelona, con estrellas como Dembelé, Bonmatí y Yamal, son referentes para los jóvenes aficionados ecuatorianos, que encuentran en estas figuras inspiración y ejemplo de superación.

