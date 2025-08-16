Solo cuatro países de América Latina y el Caribe son “seguros” según EE. UU. ¿y Ecuador?

sábado, agosto 16, 2025

El Departamento de Estado de EE. UU. califica solo a cuatro países de América Latina y el Caribe en el nivel más bajo de alerta (“precaución normal”). ¿Qué lugar ocupa Ecuador en este listado de seguridad?

La reciente publicación de alertas de viaje por parte del Departamento de Estado estadounidense indica que solo cuatro países latinoamericanos cumplen con el nivel más bajo de precaución (“Level 1: Exercise normal precautions”). El informe fue divulgado inicialmente por un medio colombiano, que puso el foco en la escasez de destinos considerados completamente seguros.

En ese contexto, Ecuador no figura entre esos destinos de mayor confianza, lo que implica que, desde la perspectiva estadounidense, mantiene al menos un nivel de alerta superior, probablemente “Level 2” (aumento de precaución) o incluso “Level 3” en algunas zonas. La clasificación de cada país se basa en riesgos como crimen, inestabilidad, terrorismo o deficiencias sanitarias.

Relevancia para Ecuador

Para el caso ecuatoriano, esto representa una oportunidad de análisis: ¿por qué no aparece en el listado de los más seguros? Temas como la seguridad ciudadana en ciertas regiones, la capacidad institucional para responder a emergencias o la percepción extranjera sobre estabilidad podrían estar incidiendo.

En el contexto local implica que Ecuador debe trabajar en mejorar su imagen internacional, fortalecer políticas de seguridad y promover iniciativas para reducir esa alerta, con el fin de lograr confianza plena de potenciales visitantes y gobiernos aliados.