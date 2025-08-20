Maduro, de dictador a terrorista en la mira de Estados Unidos

miércoles, agosto 20, 2025

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, enfrenta nuevas acusaciones que lo vinculan directamente con el narcotráfico y el terrorismo internacional. Washington lo señala como líder del Cartel de los Soles y como aliado de grupos irregulares, mientras aumenta la tensión en la región.

El Gobierno de Estados Unidos endureció su discurso contra el régimen venezolano, al señalar a Nicolás Maduro no solo como un dictador autoritario, sino también como un actor involucrado en actividades de narcotráfico y terrorismo. Según agencias de inteligencia norteamericanas, Maduro estaría al frente del Cartel de los Soles, una red de altos mandos militares acusados de traficar cocaína a gran escala.

Además, Washington lo vincula con la protección y financiamiento a grupos como el ELN colombiano y facciones disidentes de las FARC, que operan en territorio venezolano. Estas acusaciones se suman al fracaso de los diálogos con la administración Biden, que habían buscado flexibilizar sanciones a cambio de garantías democráticas.

En respuesta, Maduro se burla de las presiones internacionales y asegura que prepara a miles de milicianos para “defender la patria de cualquier agresión extranjera”. Mientras tanto, Estados Unidos avanza con un despliegue militar en el Caribe y refuerza sus alianzas regionales.

Analistas advierten que esta nueva escalada coloca a Venezuela en un escenario aún más crítico de aislamiento internacional, con un régimen que se sostiene por la fuerza militar y el respaldo de aliados estratégicos como Rusia e Irán.

Relevancia para Ecuador:

La crisis venezolana sigue teniendo repercusiones directas en Ecuador, tanto por la migración masiva como por la expansión de redes criminales vinculadas al narcotráfico. La radicalización del régimen de Maduro puede intensificar la inestabilidad en la región andina