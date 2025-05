La UE y EE. UU. intensifican negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre aranceles

jueves, mayo 15, 2025

Bruselas y Washington acuerdan acelerar las conversaciones para resolver la disputa arancelaria, con la UE buscando un pacto más favorable que el alcanzado por el Reino Unido y advirtiendo sobre posibles represalias si no se logra un acuerdo equitativo.

Tiempo de lectura: 2 minutos

La Unión Europea y Estados Unidos han acordado intensificar las negociaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la actual disputa arancelaria. El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, anunció que, tras conversaciones con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, ambas partes han decidido acelerar los diálogos para evitar una escalada comercial que podría afectar gravemente a las economías de ambos bloques.

La UE busca un acuerdo más beneficioso que el recientemente firmado entre Estados Unidos y el Reino Unido, el cual mantiene aranceles del 10% en general y del 25% para automóviles, excepto para los primeros 10,000 vehículos. Funcionarios europeos han expresado su descontento con este pacto, considerándolo insuficiente y advirtiendo que un acuerdo similar con la UE podría desencadenar medidas de represalia.

En este contexto, la Comisión Europea ha preparado una lista de importaciones estadounidenses por valor de 95.000 millones de euros que podrían enfrentar nuevos aranceles si las negociaciones no prosperan. Sin embargo, Bruselas ha suspendido temporalmente estas contramedidas hasta el 14 de julio de 2025, otorgando un margen de 90 días para alcanzar una solución negociada.

Por su parte, Estados Unidos ha manifestado su interés en abordar temas clave como los aranceles agrícolas, las barreras no arancelarias y la seguridad económica, especialmente en relación con la influencia de China en sectores estratégicos. Estas prioridades han sido comunicadas a la UE en un documento reciente, en el que también se mencionan cuestiones relacionadas con el comercio digital.

A pesar de los avances, las negociaciones enfrentan desafíos significativos. La UE ha dejado claro que no aceptará un acuerdo que considere injusto y que está dispuesta a tomar medidas si no se alcanzan términos equitativos. El comisario Šefčovič ha enfatizado que la UE no se dejará presionar para aceptar un pacto desfavorable y que está en contacto con otros países interesados en fortalecer sus lazos comerciales con el bloque europeo.

El tiempo apremia, ya que el período de suspensión de las contramedidas europeas concluye en julio. Ambas partes tienen ahora la oportunidad de demostrar su compromiso con el libre comercio y la cooperación económica, evitando así una guerra comercial que podría tener consecuencias negativas a nivel global.