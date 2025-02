Francia y Reino Unido impulsan un plan de “paz armada” para Ucrania: hasta 150 mil soldados para poner límites a Putin

miércoles, febrero 26, 2025

La iniciativa contempla el despliegue de fuerzas europeas para proteger infraestructuras críticas y monitorear el cumplimiento de un eventual alto el fuego. Cuál sería el papel de Estados Unidos para respaldarlo

En un esfuerzo por garantizar una paz duradera en Ucrania, líderes europeos, encabezados por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, están diseñando un ambicioso plan para desplegar hasta 150.000 soldados europeos en el país en caso de que se alcance un alto el fuego con Rusia. Este plan, descrito como una “paz armada”, busca disuadir a Moscú de reanudar las hostilidades y proteger infraestructuras críticas en Ucrania, pero depende crucialmente del apoyo militar de Estados Unidos como respaldo.

Según fuentes consultadas por The Wall Street Journal y The Telegraph, el plan propuesto por Reino Unido y Francia incluiría el despliegue inicial de hasta 30.000 soldados europeos, principalmente británicos y franceses, en ciudades, puertos y centrales nucleares de Ucrania, lejos de las líneas del frente.

Sin embargo, el éxito de esta iniciativa depende de que el presidente estadounidense, Donald Trump, acepte proporcionar un “respaldo” militar, incluyendo aviones de combate, sistemas de defensa aérea y capacidades de inteligencia, para proteger a las tropas europeas en caso de que Rusia viole el alto el fuego.

Una operación de este tipo requeriría un “respaldo estadounidense” para disuadir a Rusia de volver a atacar, afirmó Starmer tras la reciente cumbre europea en París. Macron, por su parte, ha subrayado que cualquier despliegue de tropas europeas no estaría destinado a enfrentarse directamente con las fuerzas rusas, sino a garantizar la estabilidad y credibilidad de un acuerdo de paz. “No iremos a la línea del frente, sino que estaremos en lugares definidos por el tratado, como una presencia para mantener esta paz”, dijo Macron durante una sesión de preguntas y respuestas en redes sociales.

El plan surge en un momento crítico, cuando se cumplió el tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania y las crecientes presiones para encontrar una solución al conflicto. Tanto Starmer como Macron han elogiado los esfuerzos de Trump por mediar en las negociaciones de paz, pero han insistido en que cualquier acuerdo debe incluir garantías de seguridad sólidas para Ucrania.

El papel de Estados Unidos

Aunque el plan europeo no contempla el despliegue de tropas estadounidenses en Ucrania, sí busca aprovechar las capacidades militares de EEUU que los europeos no poseen en la misma medida. Por ejemplo, se espera que Estados Unidos opere sistemas de defensa aérea en países vecinos como Polonia y Rumania, cubriendo amplias zonas de Ucrania y protegiendo a las fuerzas europeas en caso de un ataque ruso, según detalló The Wall Street Journal.

Sin embargo, la administración Trump ha sido ambivalente respecto a comprometerse con una presencia militar en Ucrania. Mike Waltz, asesor de seguridad nacional de Trump, ha señalado que Estados Unidos “da la bienvenida a más asistencia europea”, pero no ha confirmado un papel militar directo.

El apoyo de Trump es crucial no solo por las capacidades militares que puede aportar, sino también por su influencia en las negociaciones con Rusia. El presidente estadounidense, quien el lunes recibió a Macron en la Casa Blanca, aseguró tras el encuentro que Putin no tendría “ningún problema” con el despliegue de fuerzas europeas en el país

Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reiteró la postura de Moscú, señalando que tal presencia sería “inaceptable”, en línea con las declaraciones previas del ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

El debate sobre el tamaño de la fuerza

El plan europeo no está exento de desafíos. Por un lado, países como Alemania, España, Países Bajos y Polonia han mostrado reticencias a enviar tropas a Ucrania, lo que limita la capacidad de la Unión Europea para reunir una fuerza multinacional sólida.

Por otro, expertos militares han cuestionado si un despliegue de 30.000 soldados sería suficiente para disuadir a Rusia. De hecho, el tamaño exacto de la fuerza europea sigue siendo un punto de debate. Mientras que el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, ha pedido una misión de paz de 200.000 soldados, especialistas como Claudia Major, del grupo de expertos alemán SWP, y Michael Kofman, del Carnegie Endowment, consideran que una fuerza de entre 30.000 y 150.000 efectivos sería suficiente para garantizar la estabilidad.

“Un despliegue de tres brigadas, unidades de entre 3.000 y 5.000 soldados, podría ser suficiente para asegurar los sectores clave del frente”, dijo Kofman, según El Mundo. Sin embargo, las rotaciones y el entrenamiento podrían triplicar ese número, lo que plantea desafíos logísticos y financieros para los países europeos.

Por otro lado, expertos como el almirante español Juan Rodríguez Garat advirtieron que el plan europeo mezcla dos conceptos incompatibles: la disuasión y el mantenimiento de la paz. “Para el mantenimiento de la paz, como sugiere Macron, bastarían 30.000 hombres. Pero la disuasión requiere fuerzas de combate capaces de asegurar que la UE entraría en guerra si son atacadas”, dijo Garat a El Mundo.

“Para que esta fuerza sea efectiva, necesita capacidades avanzadas, como sistemas de defensa aérea, drones de combate y capacidad de ataque a largo alcance”, señaló por su parte Ben Hodges, ex comandante del Ejército estadounidense en Europa, en declaraciones a The Wall Street Journal. “De lo contrario, Rusia podría verla como una presencia simbólica y no como una verdadera amenaza”.

El papel de la OTAN

Además, el plan plantea interrogantes sobre el papel de la OTAN. Aunque la misión se llevaría a cabo al margen de la Alianza, algunos países europeos insisten en que las tropas desplegadas en Ucrania deben estar cubiertas por el Artículo 5, que garantiza la defensa colectiva en caso de un ataque. Sin embargo, esto podría generar tensiones con Rusia, que ya ha rechazado la idea de una presencia militar europea en Ucrania.

Al respecto, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se sumó este miércoles al debate al afirmar que cualquier acuerdo de paz en Ucrania debe incluir “garantías de seguridad” implementadas en el contexto de la OTAN.

Según informes de medios italianos, el gobierno de Meloni ha estado discutiendo en privado la posibilidad de enviar tropas italianas como parte de una fuerza de paz de la OTAN en Ucrania, lo que refleja un creciente consenso entre los líderes europeos sobre la necesidad de actuar de manera decisiva.

