Aumentan las posibilidades de que el asteroide ’2024 YR4′ choque contra la Tierra en 2032

sábado, febrero 8, 2025

Se trata del primer asteroide en estar en nivel 3 de la llamada ‘escala Torino‘, lo que implica que este objeto tiene posibilidades de impactar en la Tierra y mide entre 40 y 90 metros de diámetro. Además, Ecuador estaría entre las posibles zonas de impacto del asteroide 2024 YR4 en 2032

Tiempo de lectura: 2 minutos

Viena EFE |

Las probabilidades de que el asteroide 2024 YR4 choque contra la Tierra en 2032 han aumentado, según cálculos de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA).

El asteroide fue descubierto el pasado 27 de diciembre desde el observatorio ATLAS en Chile y actualmente existe un posibilidad del 2,2% de que colisione en la Tierra.

Se trata del primer asteroide en estar en nivel 3 de la llamada ‘escala Torino‘, lo que implica que este objeto tiene posibilidades de impactar en la Tierra y mide entre 40 y 90 metros de diámetro. Además, Ecuador estaría entre las posibles zonas de impacto del asteroide 2024 YR4 en 2032.

El miércoles 5 de febrero había una posibilidad de que colisione de un 1,2%. El jueves 6 de febrero aumentó a un 1,9 % y posteriormente a 2,2%. Por lo tanto, el ‘Grupo Asesor de Misiones Espaciales’ (SMPAG), que forma parte de la ONU, ha comenzado a vigilar su recorrido.

Además, el telescopio espacial James Webb medirá a partir de finales de abril del 2025 el recorrido del asteroide 2024 YR4. Así lo detalló el jefe de la Oficina de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial Europea (ESA), Richard Moissl.

Por ahora, el asteroide se puede ver desde los observatorios terrestres, pero a partir de finales de abril dejará de ser visible desde la Tierra y se deberán utilizar otros telescopios de mayor precisión.

Por eso, se harán mediciones con el telescopio espacial James Webb, «el más potente del momento«, según explicó Moissl. Este telescopio, desarrollado por 14 países y lanzado al espacio a finales de 2021, se encuentra a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, justo enfrente del Sol.

Según el experto, James Webb permitirá calcular el diámetro exacto del objeto, un dato esencial para evaluar su riesgo, pues por el momento se desconoce con exactitud su tamaño.

«Tenemos pistas que nos hacen pensar que es un asteroide de composición pétrea, que probablemente mida entre 40 y 90 metros de diámetro, normalmente tirando a la baja«, detalló Moissl.

En caso de que se confirmara que el tamaño es superior a los 50 metros de diámetro, «el asunto sería más complicado», pues si colisiona en una ciudad o en una zona muy poblada «esa zona desaparecería del mapa«, aseguró el experto alemán.

A su vez, Moissl vaticinó que el escenario más probable es que para mediados de marzo o principios de abril se reduzca a cero el porcentaje de posibilidades de impacto con la Tierra. EFE